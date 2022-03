Нидерландският пивоварен гигант Heineken съобщи, че е решил да преустанови бизнеса си в Русия, след като предварително обяви, че ще спре новите инвестиции и износа там, предаде Reuters. Компанията прогнозира, че това ще ѝ струва 400 милиона евро.

Стигнахме до извода, че за Heineken притежаването на бизнес в Русия вече не е устойчиво, нито приложимо с оглед на сегашната обстановка, посочват от компанията. Нидерландският пивовар уточни, че няма да се възползва от никакъв трансфер на собственост.

Heineken, който произвежда марките "Бочкарьов", "Охота" и "Три медведя светлое" в Русия, съобщи, че целта е да се извърши "методичен трансфер" и ще продължи бизнеса си с по-малко операции през преходния период, за да се минимизира риска от национализация. Компанията съобщи, че ще гарантира заплатите на своите 1800 служители до края на годината.

An announcement from the HEINEKEN Company on the future of our business in Russia. Read more: https://t.co/T0nP6qooKa pic.twitter.com/w3A3TT5T9Z