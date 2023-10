Китайският гигант Shein разширява брандовете си с британската Missguided

235

Китайският гигант за бърза мода Shein купува марката Missguided от Frasers Group малко повече от година след като британската фирма спаси бизнеса, съобщава BBC. Това е първата покупка на британска марка от гиганта в електронната търговия.

Frasers обяви, че продава интелектуалната собственост и търговските марки на Missguided на Shein, но ще запази имотите и служителите на Missguided, които ще бъдат интегрирани в модния отдел на компанията.

Shein обеща да използва експертния си опит в електронната търговия, за да възроди отново марката.

Frasers, известна преди като Sports Direct, купи Missguided за 20 млн. паунда (24,2 млн, долара) през юни миналата година.

Снимка: iStock

Главният изпълнителен директор на Frasers Майкъл Мъри заяви, че компанията иска да рационализира бизнеса си, за да се съсредоточи върху по-малко марки. Компанията не разкри за колко е продала марката. „Развълнувани сме за продължаващите дискусии около допълнително сътрудничество между Frasers Group и Shein“, отбеляза той.

Frasers притежава огромен и разнообразен брой търговци на дребно като Sports Direct, Flannels, Jack Wills, Evans Cycles и sofa.com.

Освен това има дялове в Boohoo, където Frasers Group е най-големият акционер, както и в Asos. Frasers има други бързи онлайн марки като I Saw It First и Missy Empire.

Снимка: iStock

Missguided е основана през 2009 г. от Нитин Паси и се превърна в един от най-големите онлайн модни бизнеси в Обединеното кралство с фокус върху по-младите жени.

Изпълнителният директор на Shein Доналд Танг заяви, че копманията цели да „запали“ отново марката Missguided, като се възползва от индивидуалността на марката и подхранва глобалния ѝ растеж чрез производствения модел на Shein, експертния опит в онлайн търговията и глобалния обхват“.

Shein премести централата си в Сингапур, но произвежда повечето си продукти в Китай. През август Shein започна партньорство със SPARC Group, съвместно дружество между собственика на Forever 21 Authentic Brands и оператора на търговски центрове Simon Property, тъй като модният гигант се опитва да разшири пазарния си обхват в САЩ.

