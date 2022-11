Lufthansa ще увеличи заплатите за 19 000 свои служители в Германия, за да помогне за компенсиране на растящата инфлация. Авиокомпанията се е споразумяла със синдиката на стюардесите Unabhängige Flugbegleiter Organisation (UFO) основната заплатата на екипажите на самолетите ѝ да се повиши с 250 евро от 1 януари 2023 г. и с още 2,5% от началото на юли.

В резултат на това стартовите заплати на бордовия персонал ще скочат със 17%, докато служителите с най-високи заплати ще получат увеличение от 9%, съобщава Lufthansa.

"С това ние отдаваме дължимото и пълно внимание на нашите социални отговорности, като същевременно гарантираме нашата привлекателност като работодател", каза шефът на персонала на Lufthansa Михаел Нигеман. Увеличението ще е от особена полза за служителите със средни и по-ниски заплати, добавя той.

През август тази година германският национален превозвач и профсъюзът на стюардесите се споразумяха за 5 еднократни плащания на обща стойност 1200 евро за целия кабинен екипаж.

Lufthansa вече се съгласи да повиши заплатите на пилотите и наземния персонал в Германия по-рано тази година, след като много от служителите започнаха да протестират и дори да напускат, настоявайки за по-добро заплащане, предава AFP.

През август 2022 г. авиокомпанията обяви, че е договорила "значителни" увеличения на заплатите за 20 000 души от наземния си персонал. Например възнагражденията на работещите на check-in ще бъдат повишени между 13,6 и 18,4%.

Компанията и синдикалната организация се споразумяха за нов колективен трудов договор, който дава възможност за гъвкаво работно време за по-висока производителност през летните месеци с голямо търсене. "Гъвкавите нови модели на работното време предлагат перспективи и привлекателни условия на работа, които са тясно съобразени с нуждите на нашия кабинен персонал", казва Нигеман.

Високата инфлация, достигнала рекордните 10,4% в Германия през октомври, подхрани призивите за повишаване на заплатите в редица сектори в най-голямата икономика в Европа. В същото време авиоиндустрията се бори с недостиг на работници, след като много работни места бяха съкратени по време на пандемията от коронавирус. Lufthansa съкращава 22 000 работни места, за да оцелее

