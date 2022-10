Притисната от напускането на Русия, намалялото търсене и проблемите по веригите за доставки, шведската група Electrolux отчита значителни загуби през третото тримесечие и предвижда да освободи до 4000 души.

С чиста загуба от 605 млн. крони (55,3 млн. евро), но леко увеличение на оборота до 35,24 млрд. крони (3,22 млрд. евро) благодарение на повишението на цените, компанията за домакински уреди даде подробности за програмата си за намаляване на разходите, обявена през септември. Philips уволнява хиляди служители заради жестока глоба

Плановете са да бъдат съкратени между 3500 и 4000 служители основно в Северна Америка, където Electrolux е отчела сериозна загуба в периода между юли и септември. Съкращенията засягат около 8% от работната сила на компанията, която има над 50 000 служители по света.

