Нидерландският производител на електроника Philips ще съкрати 4000 работни места, след като понесе тежка загуба.

Компанията беше глобена с 1,3 млрд. евро заради произведени от нея дефектни респиратори за сън, които излагат потребителите със сънна апнея на риск от вдишване на токсична пяна. Точно 1,3 млрд. евро е нетната загуба на компанията през третото тримесечие на тази година, предава AFP.

Philips вече беше заделила 900 млн. евро за дефектните респиратори и предупреди преди две седмици, че ще поеме глобата от 1,3 млрд. евро през това тримесечие.

Предишният главен изпълнителен директор на фирмата се оттегли по-рано тази година, след като направлява прехода на компанията от потребителска електроника към производител на медицински изделия през последните 12 години. Philips може да създаде модерен център за лечение на рак у нас

