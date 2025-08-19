Агенцията по кадастър ще има достъп до Имотния регистър

Агенцията по кадастър ще има достъп до Имотния регистър
Снимка: БГНЕС

Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) ще получи тази седмица пълен достъп в реално време до информационната система на Имотния регистър. Новият механизъм бе решен след проведена среща между ръководствата на двете институции и има за цел да ускори обработката на преписките и да повиши качеството и сигурността на услугите за гражданите и бизнеса, съобщиха от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ).

Всички сделки с недвижими имоти, вписани в Агенцията по вписванията, преминават за регистрация и през кадастъра, който отразява границите и характеристиките на имотите съобразно правото на собственост.

Новият достъп ще позволи на АГКК да извършва проверки на представяните от заявителите актове за собственост, преди да бъдат вписани промени в кадастралния регистър, като временна мярка до въвеждането на имотен регистър и осъществяване на двустранна връзка с кадастралния.

Важен междинен етап

"За нас това е резултат от целенасочена работа и постоянно сътрудничество с Агенцията по вписванията и Министерството на правосъдието. Достъпът в реално време до Имотния регистър е важен междинен етап, който ще повиши сигурността на имотния пазар още преди окончателното въвеждане на Имотния регистър в пълния му обем. Важно е да се отбележи, че мярката ще доведе до допълнително натоварване на нашите експерти по места, чиято основна дейност е поддържането на кадастралната карта в актуално състояние", смята изпълнителният директор на АГКК инж. Георги Георгиев. По думите му мярката е и ключов етап към изграждането на пълната двустранна връзка между Имотния регистър и кадастралните карта и регистри, предвидена в Закона за кадастъра и имотния регистър.

Нововъведението идва в момент на рекорден обем на вписаните сделки с недвижими имоти, отчетен от Агенцията по вписванията – над 66 800 за първото полугодие на 2025 г. При този ръст на активността, сигурността и точността на вписванията в кадастралните регистри са приоритет номер едно и за двете институции. АГКК уверява, че ще продължи да работи активно за модернизацията на системите и осъществяването на двустранната връзка на регистрите за гарантиране на защитата на правата на собственост.

"В последните два месеца, въпреки летния сезон, обемът на сделките не спада, като са вписани над 21 000 акта само за месеците юни и юли", отбеляза министърът на правосъдието Георги Георгиев в публикация на фейсбук страницата си преди седмица. Той добави, че ръст на сделките се отчита само в София, като в останалите големи градове се запазва обичайният им обем.

Георгиев посочи още, че очакванията са до края на 2025 г. да бъде поставен рекорд на вписани сделки за последните 20 години.

