Цената на златото постави нов рекорд и премина невиждана досега психологическа граница, съобщиха световните агенции. На борсата Comex, която е подразделение на Нюйюркската стокова борса, тази нощ българско време фючърсите на златото с доставка през февруари 2026 г. поставиха нов рекорд, преминавайки прага от 4500 долара за тройунция. Само ден по-рано цената бе преминала прага от 4400 долара за тройунция.

Цените

Към 9:35 ч. българско време благородният метал се котираше за 4516,90 д. за тройунция или повишение с 1,06 на сто след максимума от 4530,80 д. за тройунция, сочат данни на борсовата платформа.

Възприемано традиционно като сигурно убежище, златото намира подкрепа и в засилените геополитически и търговски напрежения, устойчивите покупки от централните банки и очакванията за по-ниски лихвени проценти през следващата година.

Допълнителен стимул е и по-слабият щатски долар, който прави метала по-достъпен за купувачите извън САЩ.

Цената на среброто също отбеляза нови рекордни стойности. Фючърсите му с доставка през март догодина преминаха прага от 70 долара за тройунция тази сутрин.

Към 9:35 ч. българско време котировките на среброто леко отстъпиха до 69,445 д. за тройунция след максимума от 70,155 д. за тройунция в по-ранната търговия.