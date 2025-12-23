Цената на златото постави нов рекорд

Цената на златото постави нов рекорд
Снимка: iStock

Цената на златото постави нов рекорд и премина невиждана досега психологическа граница, съобщиха световните агенции. На борсата Comex, която е подразделение на Нюйюркската стокова борса, тази нощ българско време фючърсите на златото с доставка през февруари 2026 г. поставиха нов рекорд, преминавайки прага от 4500 долара за тройунция. Само ден по-рано цената бе преминала прага от 4400 долара за тройунция.

Цените

Към 9:35 ч. българско време благородният метал се котираше за 4516,90 д. за тройунция или повишение с 1,06 на сто след максимума от 4530,80 д. за тройунция, сочат данни на борсовата платформа.

Още: Цената на златото надмина 4000 долара за тройунция и продължава нагоре

Възприемано традиционно като сигурно убежище, златото намира подкрепа и в засилените геополитически и търговски напрежения, устойчивите покупки от централните банки и очакванията за по-ниски лихвени проценти през следващата година.

Допълнителен стимул е и по-слабият щатски долар, който прави метала по-достъпен за купувачите извън САЩ.

Цената на среброто също отбеляза нови рекордни стойности. Фючърсите му с доставка през март догодина преминаха прага от 70 долара за тройунция тази сутрин.

Още: Цените на златото, среброто и медта ще продължат да гонят нови рекордни стойности

Към 9:35 ч. българско време котировките на среброто леко отстъпиха до 69,445 д. за тройунция след максимума от 70,155 д. за тройунция в по-ранната търговия.

 

Още от Пазари

Цената на биткойна е невиждана от седем месеца

Цената на биткойна е невиждана от седем месеца

Срив на Уолстрийт заради страхове от балон

Срив на Уолстрийт заради страхове от балон

Фондовата борса в Токио достигна исторически връх

Фондовата борса в Токио достигна исторически връх

Помогнете на новините да достигнат до вас!

Радваме се, че си с нас тук и сега!

Посещавайки Expert.bg, ти подкрепяш свободата на словото.

Независимата журналистика има нужда от твоята помощ.

Всяко дарение ще бъде предназначено за неуморния екип на Expert.bg.

Банкова сметка

Име на получател: Уебграунд Груп АД

IBAN: BG16UBBS80021036497350

BIC: UBBSBGSF

Основание: Дарение за Expert.bg

Sportlive.bg

Валути

BNB Logo
  • EUR
    1
    1.955
  • USD
    1
    1.66524
  • GBP
    1
    2.23728
  • JPY
    100
    1.05852
виж всички
Реклама

Най-четени новини

виж всички

Интересно от мрежата