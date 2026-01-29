Фалитите на предприятия ще се увеличат през 2026 г.

През 2026 г. се очаква фалитите на предприятия да отбележат леко повишение на фона на постепенното облекчаване на разходите за финансиране. Зад тази видима стабилизация се крие все още висока степен на нестабилност, особено в строителния, химическия и текстилния сектор. Повишение на лихвените проценти по бизнес кредитите с едва 25 базисни пункта би било достатъчно, за да наруши тенденцията към облекчаване. Това се посочва в анализ на в Coface.

2026 г.: Подвеждаща стабилизация

След три години на устойчиво нарастване, 2026 г. трябва да бележи период на спокойствие. Несъстоятелността ще продължи да нараства, но с по-бавен темп, подпомогната от постепенното понижаване на лихвите и кредитни условия. Тази стабилизация обаче остава крехка: нивата на задлъжнялост остават високи, маржовете са компресирани, а най-уязвимите сектори продължават да показват признаци на напрежение.

Европа: Стабилизация, зависима от разходите за финансиране

Германия (+1% несъстоятелност за 2026 г.), Франция и Обединеното кралство (+2%) се очаква да останат с високи нива, докато Испания (-3%) ще се възползва от по-силния макроикономически импулс. Италия (-2%) ще разчита главно на статистическите ефекти на процедурните си реформи. В Нидерландия увеличението (+4%) ще отрази постепенното връщане към нива, близки до тези, наблюдавани преди пандемията. Континентът остава изключително чувствителен към цената на кредитите, която до голяма степен ще определи траекторията за 2026 г.

Северна Америка и Азия: Относително затишие

В Северна Америка тенденциите се различават: в САЩ (+4%) компаниите ще продължат да бъдат засегнати от забавянето на икономиката и увеличаването на митата, а Канада (-5%) ще започне значителен спад след продължителен цикъл на растеж. В район Азия-Тихия океан, Япония (+7%) ще продължи да бъде засегната от постоянно високите лихвени проценти и няколко уязвими сектора, докато Австралия (+0,5%) се очаква да достигне плато след силна нормализация след пандемията. Тази динамика потвърждава, че местните сътресения – парични, секторни или регулаторни – ще продължат да оформят несъстоятелността през 2026 г.

Увеличение с 25 базисни пункта би било достатъчно за обрат

Очакваната стабилизация през 2026 г. ще зависи от постепенното понижаване на лихвите, но балансът остава нестабилен: компаниите продължават да бъдат много чувствителни към цената на кредитите след няколко години на прекомерно задлъжняване. Повишение с 25 базисни пункта на лихвите по кредитите може да доведе до ново увеличение на несъстоятелността в световен мащаб до около +4-5%, което е тенденция, подобна на наблюдаваната през 2025 г.

Такъв сценарий би засегнал особено европейските икономики, които са по-изложени на дълг с променлива лихва, както и сектори с ниска способност за обслужване на дълга, като строителството, химическата промишленост и текстилната промишленост. Тази повишена чувствителност ни напомня, че през 2026 г. тенденцията на несъстоятелността ще зависи по-малко от растежа, отколкото от темпото на паричната корекция, което прави разходите за финансиране истинският арбитър на предстоящата година, посочват от Coface.