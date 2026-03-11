Защо Ормузкият проток е толкова важен?

Разрастващата се война в Иран скова движението на танкери през Ормузкия проток, а цените на петрола отбелязаха резки колебания. Всичко това извади на преден план важната роля, която тесният морски коридор играе за световните енергийни доставки. Ормузкият проток е тясното устие на Персийския залив, през което преминава около една пета от световния петрол. Танкерите, плаващи през протока, който на север опира бреговете на Иран, превозват газ и петрол от целия Близък изток към останалата част на света, пише Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Всяко нарушение на трафика през Ормузкия проток се отразява сериозно на търговията с петрол. В понеделник смущенията в корабоплаването станаха причина за рязко поскъпване на черното злато. Все пак то беше кратко, защото цените почти веднага тръгнаха надолу след като президентът на САЩ Доналд Тръмп каза, че войната може би е към края си.

Степента на залога

"Степента на залога не бива да се преувеличава", каза Хакан Кая, портфолио мениджър в компанията за управление на инвестиции "Нойбергер Берман". По думите му компаниите могат да понесат частично забавяне на доставките от порядъка на седмица – две. Но пълно или почти пълно затваряне, което продължи месец или повече, ще тласне цената на суровия петрол "към доста сериозни трицифрени стойности", а цените на доставките на природния газ за Европа "ще се изравнят или надвишат тези от 2022 г."

Ормузкият проток е воден път с извита форма, като в най-тясната си част е широк около 33 км. Той свързва Персийския залив с Оманския. Оттам корабите продължават към останалата част от света. Макар и част от водите на протока да се падат териториални води на Иран и Оман, той се разглежда като международен морски коридор, по който всички кораби са свободни да преминават. На брега на протока са разположени и Обединените арабски емирства, дом на осеяния с небостъргачи Дубай.

В исторически план Ормузкият проток винаги е бил важен за търговията. Някога оттам са преминавали керамика, слонова кост, коприна и платове от Китай. В по-ново време той е маршрут за супертанкерите, превозващи нефт и газ от Саудитска Арабия, Кувейт, Ирак, Катар, Бахрейн, ОАЕ и Иран. В огромната си част тези товари са предназначени за Азия, включително за единствения останал клиент на Техеран Китай.

Макар и да съществуват тръбопроводи от Саудитска Арабия и ОАЕ, чрез които може да бъде избегнат протокът, по данни на Службата на САЩ за енергийна информация "за повечето обеми, които преминават транзитно през протока, няма друг изход от региона".

Заплахите за този маршрут не са новост, имало ги е и в миналото и тогава също са водили до поскъпване на енергийните източници. Такъв бе случаят и по време на израелско-иранската война през юни миналата година.