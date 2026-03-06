Разходите за пенсии през 2025 г. са с 2,5 млрд. лв. повече

С близо 2,5 милиарда лева повече са разходите за пенсии от ДОО за 2025 г., с около 10 процента над резултатите за 2024 г. Това съобщиха от Националния осигурителен институт (НОИ). Размерът на извършените разходи към 31 декември 2025 г. е 27 283,2 млн. лв., което е 99,3% от средствата по уточнения план. В сравнение с предходната година, разходите са увеличени с 2 668,2 млн. лв.

Консолидиран бюджет на държавното обществено осигуряване (ДОО)

Общата сума на приходите по консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване към 31 декември 2025 г. възлиза на 15 155,3 млн. лв., което представлява 99,8% изпълнение на уточнения годишен план. Съпоставени с 2024 г. приходите нарастват с 2 056,0 млн. лв.

Още: Промяна в датите за изплащане на пенсии през март

От общите разходи най-голям дял заемат тези за пенсии, които са в размер на 24 126,3 млн. лв., което е 99,7% изпълнение на уточнения годишен план. Съпоставени с предходната година те са с 2 458,5 млн. лв. повече.

Средномесечният брой пенсионери за 2025 г. е 2 058 008, което е с 13 251 повече (0,6%) в сравнение с 2024 г. Средният месечен размер на пенсията на един пенсионер за годината заедно с т.нар. „великденска“ и „коледна“ добавки е 976,90 лв. В сравнение с 2024 г. той е с 93,88 лв. повече (10,6%).

Следващата по значимост и големина група разходи в консолидирания бюджет на ДОО са разходите за изплащане на парични обезщетения и помощи по Кодекса за социално осигуряване, които към 31 декември 2025 г. са в размер на 2 958,0 млн. лв., което е 96,2% от плана за годината. Спрямо предходната година отчетените разходи са с 202,9 млн. лв. повече.

Още: Ето с колко ще се увеличат пенсиите от юли

Нетният размер на отчетените трансфери по консолидирания бюджет на ДОО към 31 декември 2025 г. е 12 187,8 млн. лв.

Учителски пенсионен фонд

Общата сума на приходите по бюджета на Учителския пенсионен фонд към 31 декември 2025 г. възлиза на 153,5 млн. лв., което представлява 110,3% изпълнение на плана за годината. Съпоставени с предходната година приходите нарастват със 17,2 млн. лв.

Общо разходите по бюджета на Учителския пенсионен фонд към 31 декември 2025 г. са в размер на 119,7 млн. лв. което е 95,9% от плана за годината. Извършените разходи са със 17,0 млн. лв. повече в сравнение с 2024 г.

Фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите“

Общата сума на приходите по бюджета на фонда към 31 декември 2025 г. възлиза на 3,7 млн. лв., което представлява 116,3% изпълнение на плана за годината. Постъпилите приходи са с 1,0 млн. лв. повече в сравнение с 2024 г.

Общо разходите към 31 декември 2025 г. са в размер на 2,6 млн. лв., което е 53,9% от плана за годината. Извършените разходи са с 0,6 млн. лв. повече спрямо година по-рано.