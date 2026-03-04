ДЗИ удължава покритието по застраховка „Помощ при пътуване в чужбина“ за клиенти в Близкия Изток

ДЗИ удължава покритието по застраховка „Помощ при пътуване в чужбина“ за клиенти в Близкия Изток
Снимка: ДЗИ

Във връзка с настоящата ситуация в Близкия Изток, ДЗИ предприема допълнителни мерки за сигурност на своите клиенти, които се намират в региона и срещат затруднения с прибирането си в България. Компанията обявява, че застраховката „Помощ при пътуване в чужбина“ ще бъде автоматично удължена до момента, в който клиентите успеят да напуснат региона и да се приберат безопасно.

ДЗИ призовава своите клиенти, които имат нужда от съдействие или информация, да се свържат с компанията на телефон +35928112760. Екипът на ДЗИ е на разположение, за да осигури подкрепа и необходимата информация.

Компанията пожелава безопасно и спокойно прибиране на всички пътуващи в региона.

ДЗИ е застрахователната компания с най-дълга, непрекъсната и успешна история в България, която тази година отбелязва своята 80-годишнина. Дружеството, което е част от белгийската финансова група KBC у нас от 2007 г., със своите ангажименти и действия поставя благоденствието на обществото и грижата за своите клиенти на първо място.

 

Още от Компании

ОББ заслужи Златен знак за 2025 и специален Годишен знак за „Приемственост и устойчивост“

ОББ заслужи Златен знак за 2025 и специален Годишен знак за „Приемственост и устойчивост“

Покани приятел в ОББ и спечели 45 евро

Покани приятел в ОББ и спечели 45 евро

Значителен инвеститорски интерес отчита програмата „ЕвроХоризонт 6“ на ДЗИ

Значителен инвеститорски интерес отчита програмата „ЕвроХоризонт 6“ на ДЗИ

Помогнете на новините да достигнат до вас!

Радваме се, че си с нас тук и сега!

Посещавайки Expert.bg, ти подкрепяш свободата на словото.

Независимата журналистика има нужда от твоята помощ.

Всяко дарение ще бъде предназначено за неуморния екип на Expert.bg.

Банкова сметка

Име на получател: Уебграунд Груп АД

IBAN: BG16UBBS80021036497350

BIC: UBBSBGSF

Основание: Дарение за Expert.bg

Sportlive.bg

Валути

BNB Logo
  • EUR
    1
    1.955
  • USD
    1.1649
  • GBP
    0.87050
  • JPY
    183.02
виж всички

Най-четени новини

виж всички

Интересно от мрежата