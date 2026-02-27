Стана ясно с колко ще поскъпне природния газ

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) утвърди цена на природния газ за мeсец март в размер на 32,60 евро за мегаватчас (MWh), без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС, съобщи регулаторът. На тази цена "Булгаргаз“ ЕАД ще продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

Повишение с около 1 на сто

Утвърдената от КЕВР цена е по-ниска в сравнение с първоначалното заявление на обществения доставчик. На откритото заседание "Булгаргаз“ обяви, че поради намалените заявки от клиенти е възможно понижение от 32,85 евро/MWh до 32,60 евро/MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС). По този начин стойността на синьото гориво е увеличена минимално и спрямо февруари изменението е сведено до под 1 на сто, уточняват от регулатора.

Така утвърдената цена от 32,60 евро/MWh е с близо 27 на сто по-ниска в сравнение с година по-рано - през март 2025 г., когато беше в размер на 44,78 евро/MWh (87,58 лв./MWh).

В ценовия микс за март е включено цялото договорено количество азерски природен газ, доставян по интерконектора "България – Гърция“ (IGB), съгласно дългосрочния договор с Азербайджан. Тези количествата покриват значителна част от потреблението за месеца и имат важна роля за благоприятна цена на синьото гориво. В ценовия микс за месеца е включен втечнен природен газ (ВПГ) по сключени договори с търговци, както и количество от добив от ПГХ „Чирен“, поясняват от КЕВР.

Утвърдената цена на природния газ включва компонента цена на природния газ на вход на газопреносните мрежи, компонента за дейността „обществена доставка“ по чл. 17, ал. 7 от НРЦПГ и компонента за компенсиране на разходи по чл. 11а, ал. 2 от НРЦПГ, покриваща разходите на "Булгаргаз" ЕАД за съхранение на количества в газохранилището в „Чирен“, в изпълнение на задължения по Плана за действие при извънредни ситуации.

