Изненада с цената на петрола в края на седмицата
Цената на петрола се повишава леко днес, но се насочва към изненадващ седмичен спад, след като САЩ и Иран удължиха преговорите по ядрената програма, което намали опасенията от евентуални военни действия, способни да нарушат доставките, предаде Ройтерс. Вчера САЩ и Иран проведоха непреки преговори в Женева във връзка с дългогодишния ядрен спор, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп разпореди засилено военно присъствие в региона.

Цените

Тази сутрин българско време фючърсите на суровия петрол тип Брент се повишават с 38 цента (0,54 процента) до 70,70 долара за барел.

Американският лек суров петрол поскъпва също с 38 цента до 65,59 долара за барел.

За седмицата обаче Брент се насочва към спад в цената от около 1,8 на сто, а американският петрол – към понижение от приблизително 2,2 на сто, след като през предходната седмица бяха отчетени повишения.

"Търговците заемат изчаквателна позиция преди уикенда, като от една страна напрежението с Иран се засилва, а от друга в неделя предстои среща на ОПЕК+, на която вероятно ще бъде обявено увеличение на производството“, коментира старши анализаторът в Sparta Commodities Джун Го.

По време на разговорите между САЩ и Иран цените на петрола се повишиха с над един долар за барел след информации, че дискусиите са в застой поради настояването на САЩ за нулево обогатяване на уран от страна на Иран и изискването наличният 60-процентно обогатен уран да бъде прехвърлен в САЩ.

По-късно котировките отстъпиха, след като оманският външен министър Саид Бадр Албусаиди съобщи, че е постигнат напредък и че техническите преговори ще бъдат подновени следващата седмица във Виена. Същото обяви и външният министър на Иран Абас Аракчи.

Според анализатора на ANZ Даниел Хайнс първоначалното успокоение на пазарите не елиминира напълно риска, тъй като времето до крайния срок, поставен от Тръмп в началото на март, остава ограничено.

Междувременно източници, запознати със ситуацията, съобщиха за Ройтерс, че Саудитска Арабия увеличава производството и износа на петрол като част от план за действие при извънредни обстоятелства.

