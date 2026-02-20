Ще напусне ли Кристин Лагард предсрочно ЕЦБ?

Президентът на Европейската централна банка (ЕЦБ) Кристин Лагард заяви в интервю за в. "Уолстрийт джърнъл", че очаква завършването на мисията й начело на франкфуртската институция да продължи до края на мандата й. По-рано тази седмица "Файненшъл таймс“ съобщи, че президентът на ЕЦБ планира да напусне поста си предсрочно, преди президентските избори във Франция през догодина, за да даде възможност на президента Еманюел Макрон да има думата при избора на нейния приемник.

"Когато погледна назад към всички тези години, мисля, че сме постигнали много, че аз съм постигнала много“, каза тя и добави: "Трябва да консолидираме постигнатото и да се уверим, че то е наистина солидно и надеждно. Затова моята основна позиция е, че това ще отнеме време до края на мандата ми“, каза тя пред американското издание.

Лагард е изпратила вчера лично съобщение до колегите си от ЕЦБ, в което ги уверява, че остава концентрирана върху ролята си на начело на най-важната финансова институция в Европа и те ще научат от нея, а не от пресата, ако реши да се оттегли, съобщиха източници на Ройтерс.

Защита на еврото

Пред "Уолстрийт джърнъл“ тя посочи, че вижда като своя мисия поддържането на „ценова и финансова стабилност, както и "защитата на еврото, като се подсигури, че то е стабилно и силно“.

Лагард отбеляза също така, че вижда Световния икономически форум като "една от многото възможности“, които обмисля за след оттеглянето си от централната банка на еврозоната.

