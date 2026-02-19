Рекорден дефицит по текущата сметка на България при влизането в еврозоната

През декември 2025 г., точно преди влизането на България в еврозоната, дефицитът по текущата сметка възлиза на рекордните 1,4095 млрд. евро, в същото време търговският дефицит скача до 1,2909 млрд. евро, докато преките чуждестранни инвестиции нарастват с 383,2 млн. евро. Това показват предварителните данни на Българската народна банка (БНБ) за платежния баланс на нашата страна точно преди въвеждането на еврото.

Платежен баланс

Балансът по текущата и капиталова сметка на България през декември 2025 г. е положителен и в размер на 197,3 млн. евро при дефицит от 271,6 млн. евро точно преди година, като през цялата изминала година е на дефицит от 4,0441 млрд. евро (3.,5% от БВП) при положително салдо от 396,6 млн. евро през периода януари - декември 2024 г.

Салдото само по текущата сметка през декември е на дефицит от 1,4095 млрд. евро спрямо отрицателно салдо за 607,7 млн. евро през декември 2024 г., което е най-големият месечен дефицит от началото на 1998 г., откогато се води такава статистика.

За периода януари - декември 2025 г. балансът по текущата сметка е отрицателен и в размер на 6,8743 млрд. евро (6% от БВП) при отрицателно салдо от 1,416 млрд. евро за 2024 г., според последните данни на БНБ.

Търговското салдо на нашата страна през последния месец на 2025 г. остава отрицателно и е в размер на 1,02909 млрд. евро, при дефицит за 723,3 млн. евро през същия месец на 2024 г., като износът на стоки нараства със 135,4 млн. евро (спад с 4,1%) до 3,4581 млрд. евро спрямо година по-рано, но вносът се увеличава със 702,9 млн. евро (ръст с цели 17,4%) до 4,749 млрд. евро.

За дванадесетте месеца на 2025 г. търговският дефицит нараства до 9,4797 млрд. евро спрямо отрицателен баланс за 5,0538 млрд. евро през цялата 2024 г., като износът се свива с 1,3957 млрд. евро (спад с 3,2%) до 42,3476 млрд. евро, а вносът нараства с 3,0302 млрд. евро (повишение с 6,2%) до 51,8273 млрд. евро.