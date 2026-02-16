Цената на петрола ще зависи от преговорите между САЩ и Иран

Цената на петрола се задържа без съществена промяна, докато търговците следят предстоящия втори кръг ядрени преговори между САЩ и Иран и оценяват риска от нова ескалация в Близкия изток, предаде Ройтерс. САЩ и Иран ще проведат втори кръг от преговорите във вторник в Женева. По-рано този месец двете страни възобновиха диалога с цел да разрешат продължаващия десетилетия спор около иранската ядрена програма и да предотвратят нова военна конфронтация.

Цените

Фючърсите на сорта „Брент“, който е референтен за Европа, поевтиняват с 2 цента, или 0,01 на сто до 67,74 долара за барел тази сутрин българско време.

Американският лек суров петрол се търгува на ниво от 62,87 долара за барел, което е повишение от 2 цента. В понеделник няма сетълмент на американския петрол заради празничния Ден на президентите в САЩ.

Миналата седмица и двата основни бенчмарка отчетоха понижения. Сортът Брент отстъпи с около 0,5 на сто от стойността си, а американският петрол загуби близо 1 на сто, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон може да постигне споразумение с Техеран още през следващия месец, което оказа натиск върху цените.

При преговорите със САЩ Иран се стреми към ядрено споразумение, което да донесе икономически ползи и за двете страни, включително чрез инвестиции в енергетиката и минния сектор, както и чрез покупки на самолети, съобщи ирански дипломат.

"Тъй като се очаква и двете страни да се придържат към основните си червени линии, вероятността за бързо споразумение остава ниска и това може да се окаже затишие преди бурята“, коментира пазарният анализатор на IG Тони Сикамор.

Според информация на Ройтерс САЩ са изпратили втори самолетоносач в региона и се подготвят за евентуална продължителна военна кампания, ако преговорите се провалят. От своя страна Иранските революционни гвардии предупредиха, че при евентуални удари по иранска територия ще отвърнат срещу американски военни бази.

На фона на напрежението Организацията на страните износителки на петрол и съюзниците ѝ (ОПЕК+) обмислят възобновяване на увеличението на добива от април след тримесечна пауза, за да отговорят на очакваното по-високо лятно търсене.