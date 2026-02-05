Google удвоява инвестициите си в изкуствен интелект

Аlphabet - компанията майка на технологични гигант Google, представи силни финансови резултати за последното тримесечие на 2025 г., но в същото време обяви, че планира да удвои огромните си инвестиции за инфраструктура за изкуствен интелект (ИИ) през настоящата година, което смекчи отчасти инвеститорския ентусиазъм след представения отчет. Alphabet обяви, че приходите ѝ за четвъртото тримесечие на фискалната 2025 г. са скочили с 18% на годишна база, достигайки 113,8 млрд. долара, надминавайки очакванията на анализаторите за 111,3 млрд. долара.

Печалбата е нараснала с 30 на сто

Общата нетна печалба е нараснала с 30 на сто до 34,5 млрд. долара спрямо година по-рано, надвишавайки пазарните очаквания за 31,9 млрд. долара, а печалбата на акция се е повишила с 31 на сто до 2,82 долара.

Междувременно приходите за цялата изминала година са достигнали 402,8 милиарда долара, което е подобрение с 15 на сто в сравнение с фискалната 2024 г. и първото в историята на компанията надвишаване на нивото от 400 млрд. долара.

"Това беше изключително тримесечие за Alphabet и годишните приходи надхвърлиха 400 милиарда долара за първи път. Стартирането на Gemini 3 беше важен етап и имаме страхотен импулс", посочи главният изпълнителен директор на Alphabet Сундар Пичай, отбелязвайки, че приложението Gemini е нараснало до над 750 милиона активни потребители месечно.

Той също така сподели, че се очаква капиталовите инвестиции за 2026 г. да бъдат в диапазона от 175 до 185 милиарда долара - далеч над очакванията на Уолстрийт за около 120 млрд. долара и почти двойно повече от инвестициите за 91,4 млрд. долара, направени през 2025 г.

Сундар Пичай твърди, че огромните инвестиции в изкуствен интелект са подкрепени от големи скокове в печалбите и паричния поток, тъй като приходите от реклама продължават да се покачват, а търсенето на изкуствен интелект е дало тласък на подразделението за облачни изчисления.

Акциите на Google първоначално се сринаха с около 7% на извънборсовата търговия, тъй като инвеститорите изглежда се притесниха от заложените огромни капиталови разходи за ИИ инфраструктура през настоящата година, преди обаче спадът да се ограничи до около 2 на сто.

През последните месеци инвеститорите са доста чувствителни по отношение на тенденциите в разходите за изкуствен интелект, като се разпространяват опасения за развиващ се "ценови балон" на публичните и частните пазари.