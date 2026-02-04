Нова посока за цената на петрола след напрежението в Ормузкия проток

Нова посока за цената на петрола след напрежението в Ормузкия проток
Снимка: iStock

Цената на петрола продължи да се повишава днес, след като САЩ свалиха ирански дрон, а въоръжени ирански лодки се приближиха до кораб под американски флаг в Ормузкия проток, което поднови опасенията от ескалация на напрежението между Вашингтон и Техеран, предаде Ройтерс. "Несигурността относно изхода от преговорите между САЩ и Иран означава, че пазарът вероятно ще продължи да отразява известна рискова премия“, заявиха по този повод анализатори на ING.

Цените

Фючърсите на суровия петрол тип Брент се повишиха с 56 цента или 0,8 на сто до 67,89 долара.

Още: Нови заплахи на Тръмп подкрепиха цената на петрола

Американският суров петрол поскъпна с 63 цента или 1 на сто до 63,84 долара за барел.

Котировките и на двата референтни сорта се повишиха с близо 2 процента вчера, докато инвеститорите следяха развитието на събитията между САЩ и Иран.

Американските военни свалиха вчера ирански дрон, който „агресивно“ се приближи до самолетоносача „Ейбрахам Линкълн“ в Арабско море, съобщиха американските военни.

Още: Пълен обрат с цената на петрола в края на седмицата

Същевременно в Ормузкия проток между Персийския залив и Оманския залив група ирански канонерски лодки се приближиха до танкер под американски флаг на север от Оман, съобщиха морски източници и консултантска фирма за сигурност във вторник.

