Външният дълг на България вече е почти 55 млрд. евро

Брутният външен дълг на България (публичен и частен) нараства с 10,9 на сто на годишна база до 54,258 млрд. евро към края на месец ноември 2025 година. Това показват предварителните данни на Българската народна банка. За сравнение, към края на ноември 2024 година размерът на брутния външен дълг е достигал 48,915 млрд. евро или с 5,342 млрд. евро по-малко спрямо новите данни.

Като процент от БВП

Брутният външен дълг се равнява на 47,3 процента от прогнозния брутен вътрешен продукт на страната, спрямо 46,7 процента от БВП година по-рано.

В края на ноември 2025 г. краткосрочните задължения са 8,598 млрд. евро (15,8 процента от брутния дълг, 7,5 процента от БВП) и намаляват със 195,6 млн. евро (2,2 на сто) спрямо ноември 2024 г. (8,794 млрд. евро, 18 процента от дълга, 8,4 процента от БВП). Дългосрочните задължения възлизат на 45,660 млрд. евро (84,2 процента от брутния дълг, 39,8 процента от БВП) в края на ноември 2025 г., като нарастват с 5,538 млрд. евро (13,8 на сто) спрямо края на ноември 2024 г. (40,121 млрд. евро, 82 процента от дълга, 38,3 процента от БВП).

Към края на ноември 2025 г. 36,274 млрд. евро (66,9 процента) от брутните външни задължения са с остатъчен матуритет над една година. В евро са деноминирани 80 процента от брутните външни задължения, при 77 процента година по-рано.

Брутният външен дълг на сектор Държавно управление в края на ноември 2025 г. е 17,610 млрд. евро (15,3 процента от БВП). Спрямо края на ноември 2024 г. (12,988 млрд. евро, 12,4 процента от БВП) той нараства с 4,621 млрд. евро (35,6 на сто). Той е с най-значителен дял в структурата на външния дълг – 32,5 процента към края на ноември 2025 г., при 26,6 процента към ноември 2024 г.

Външните задължения на Централната банка са 2,007 млрд. евро (1,7 процента от БВП). Те намаляват със 73,1 млн. евро (3,5 на сто) спрямо края на ноември 2024 г. (2,080 млрд. евро, 2 процента от БВП).

Външните задължения на сектор Други парично-финансови институции са 7,992 млрд. евро (7 процента от БВП). Те се повишават с 1,302 млрд. евро (19,5 на сто) спрямо края на ноември 2024 г. (6,690 млрд. евро, 6,4 процента от БВП).

Външните задължения на Други сектори са 13,215 млрд. евро (11,5 процента от БВП). Те нарастват с 37,6 млн. евро (0,3 на сто) спрямо същия месец на миналата година (13,178 млрд. евро, 12,6 процента от БВП).

Вътрешнофирменото кредитиране е в размер на 13,432 млрд. евро (11,7 процента от БВП) в края на ноември 2025 г., което е с 546,1 млн. евро (3,9 на сто) по-малко спрямо края на ноември 2024 г. (13,978 млрд. евро, 13,3 процента от БВП).