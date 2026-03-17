Цената и на руския петрол вече гони 100 долара

Считаният доскоро за "евтин" руски петрол вече съвсем не е евтин. Това показват данните от борсовата търговия в последните дни. Цената на петрола сорт Уралс, референтен за Русия, се повиши до 93,86 долара за барел на 16 март 2026 г., което е с цели 0,30 на сто повече от предходния ден. По принцип данните за цената на този сорт традиционно са от до 2-3 дни назад.

Поскъпване с 69,88 на сто

Като цяло, през последния месец цената на петрола Уралс се е повишила с 69,88 на сто. В същото време цената на руския петрол е с 46,98 на сто по-висока в сравнение със същото време миналата година, според данни от търговията с договор за разлика, който следва бенчмарк пазара за тази стока.

Така, цената на руския петрол, вече е е съвсем близо до тази на черното злато на световните пазари, която гравитира около 100 долара.

Фючърсите на сорта Брент нараснаха с 4,54 долара, или 4,42 процента, до 104,64 долара за барел тази сутрин.

Американският лек суров петрол поскъпна с 4,92 долара, или 5,29 процента, до 97,37 долара за барел.

