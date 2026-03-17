Цената и на руския петрол вече гони 100 долара

Снимка: iStock

Считаният доскоро за "евтин" руски петрол вече съвсем не е евтин. Това показват данните от борсовата търговия в последните дни. Цената на петрола сорт Уралс, референтен за Русия, се повиши до 93,86 долара за барел на 16 март 2026 г., което е с цели 0,30 на сто повече от предходния ден. По принцип данните за цената на този сорт традиционно са от до 2-3 дни назад.

Поскъпване с 69,88 на сто

Като цяло, през последния месец цената на петрола Уралс се е повишила с 69,88 на сто. В същото време цената на руския петрол е с 46,98 на сто по-висока в сравнение със същото време миналата година, според данни от търговията с договор за разлика, който следва бенчмарк пазара за тази стока.

Така, цената на руския петрол, вече е е съвсем близо до тази на черното злато на световните пазари, която гравитира около 100 долара.

 

Фючърсите на сорта Брент нараснаха с 4,54 долара, или 4,42 процента, до 104,64 долара за барел тази сутрин.

Американският лек суров петрол поскъпна с 4,92 долара, или 5,29 процента, до 97,37 долара за барел.

Помогнете на новините да достигнат до вас!

Радваме се, че си с нас тук и сега!

Посещавайки Expert.bg, ти подкрепяш свободата на словото.

Независимата журналистика има нужда от твоята помощ.

Всяко дарение ще бъде предназначено за неуморния екип на Expert.bg.

Банкова сметка

Име на получател: Уебграунд Груп АД

IBAN: BG16UBBS80021036497350

BIC: UBBSBGSF

Основание: Дарение за Expert.bg

Sportlive.bg

Валути

BNB Logo
  • EUR
    1
    1.955
  • USD
    1.1531
  • GBP
    0.86430
  • JPY
    183.29
виж всички
Реклама

Най-четени новини

виж всички

Интересно от мрежата