Китай пуска на вода гигантски кораб за превоз на над 10 000 автомобила

Снимка: YouTube

Китайски корабостроителници построиха кораб, който може да превозва над 10 000 автомобила едновременно. Това съобщи Китайската централна телевизия, цитирана от агенция ТАСС. Корабът се задвижва от двойна система, работеща с мазут и втечнен природен газ, и е най-големият в света от този клас - с дължина 230 м. и 40 м. ширина, а максималната му скорост достига 19 морски възела.

Корабът разполага с 14 гаражни палуби

Съдът има 14 гаражни палуби, предназначени за различни видове автомобили, включително и тежкотоварни, а максималната му вместимост е 10 800 автомобила.

Още: Продажби на нови автомобили в Европа се увеличават

Построен е от компанията Guangzhou Shipyard International за южнокорейската Hyundai Merchant Marine Co., Ltd. и днес ще бъде пусната в експлоатация в пристанището на град Гуанчжоу.

Китай е световен лидер в корабостроенето с дял от 56 процента от общия тонаж на съдовете, произведени в световен мащаб.

Китайските корабостроителници са получили общо 69 процента от всички нови поръчки в света за 2025 година.

Още: Европейски фирми строят кораб-робот

Строят уникален кораб за половин милиард долара във Варна

Още от Транспорт

Тол системата донесе над 1 милиард лева в хазната

Тол системата донесе над 1 милиард лева в хазната

Ето кога пускат в експлоатация АМ "Европа"

Ето кога пускат в експлоатация АМ "Европа"

Фалшиви сайтове продават скъпи винетки в евро

Фалшиви сайтове продават скъпи винетки в евро

