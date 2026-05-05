Кораб на Maersk премина Ормузкия проток под ескорт на САЩ

Снимка: Getty images

Датският корабен гигант Maersk съобщи, че един от неговите кораби успешно е преминал през Ормузкия проток под ескорт на американските военни съдове. Корабът Alliance Fairfax, плаващ под флага на САЩ, е бил блокиран в Персийския залив от началото на конфликта през февруари. Впоследствие корабът на датската транспортна компания е получил възможност да напусне района с военна защита от силите на САЩ.

"Преминаване без инциденти"

"Корабът напусна Персийския залив на 4 май, придружен от американски военни средства“, се казва в изявление на компанията, цитирано от АФП и БГНЕС.

"Преминаването беше извършено без инциденти, а всички членове на екипажа са в безопасност и невредими“, се добавя още в него.

Вчера президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в пост в социалната му мрежа "Трут соушъл", че американските сили ще започнат да помагат за освобождаването на корабите, блокирани в Ормузкия проток . Операцията "проект "Свобода", ще започне в понеделник сутринта, по времето на Близкия изток", уточни президентът на САЩ. Тръмп добави, че прави това по молба на други страни.

"Страни от целия свят, почти всички от които не са въвлечени в конфликта в Близкия изток, който се води толкова очевидно и брутално пред очите на всички, се обърнаха към САЩ с молба да им помогнем да освободим техните кораби, които са блокирани в Ормузкия проток", посочи Тръмп.

