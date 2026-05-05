Нов завой в цената на петрола

Цената на петрола леко спадна в сутрешната търговия, след като вчера отбеляза рязък ръст заради подновеното напрежение между САЩ и Иран, предаде Си Ен Би Си. Инвеститорите анализират риска от незабавни прекъсвания на петролните доставки на фона на информации за атаки срещу кораби в Ормузкия проток. В интервю за "Фокс нюз" американският президент Доналд Тръмп предупреди, че Иран ще бъде "изтрит от лицето на земята", ако нападне американски кораби, охраняващи търговския трафик през протока.

Цените

Фючърсите на международният бенчмарк Брент, който е референтен за Европа, намаляха с 1,26 на сто до 113 долара за барел

Котировките на американския лек суров петрол изтриха 2,12 на сто до 104,16 долара за барел.

Цените и на двата сорта вчера нараснаха съответно с 6 и 4 на сто, тъй като крехкото примирие между САЩ и Иран изглеждаше на път да се разпадне, след като Обединените арабски емирства бяха ударени от ирански дронове и ракети, а Вашингтон заяви, че е потопил ирански лодки в Ормузкия проток.

Междувременно Goldman Sachs предупреди, че световните запаси от петрол все още не са на критично ниски нива, но темпът на изчерпването им и неравномерното разпределение между регионите пораждат опасения за недостиг на локално ниво.

Според американската банка леснодостъпните резерви от рафинирани продукти се изчерпват бързо, особено по отношение на нефтохимическите суровини като нафтата и втечнения нефтен газ, както и при реактивното гориво.

Изпълнителният директор на петролната компания Chevron Майк Уърт предупреди в понеделник, че недостигът на гориво се превръща във все по-голяма тревога в някои региони на света, докато Ормузкият проток, през който обичайно преминат около една пета от световните петролни доставки, остава затворен.

"Мисля, че когато хората погледнат реалността на много ограничените доставки, това не е просто въпрос на цена", каза Уърт по време на глобална конференция. "Всъщност въпросът е – можем ли да се сдобием с гориво? Мисля, че в течение на следващите няколко седмици ще видим как тези ефекти започват да се разпространяват в цялата система", посочи той.

Общите световни петролни запаси , включително суров петрол и рафинирани продукти, съхранявани както на сушата, така и на кораби в морето, се оценяват на около 101 дни от настоящото търсене и могат да спаднат до 98 дни до края на май, според анализи на Goldman Sachs.