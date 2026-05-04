Обрат в цената на петрола след новина за Ормузкия проток

Цената на петрола отбелязва понижение в сутрешната търговия днес, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви старта на операция за ескорт на кораби през Ормузкия проток, а ОПЕК+ потвърди умерено увеличение на производството, предаде Ройтерс. Тръмп съобщи в неделя в социалните мрежи, че операцията "Проект Свобода“ ще започне в понеделник и ще включва насочване на блокирани търговски кораби извън Ормузкия проток.

Референтният за Европа сорт Брент е надолу с 0,67 на сто до 107,44 долара за барел.

Американският лек суров петрол поевтиня с 0,86 на сто до 101,08 долара за барел тази сутрин българско време.

По думите на Тръмп в операцията става въпрос за плавателни съдове от региони, които "по никакъв начин не са свързани“ с конфликта в Близкия изток.

Централното командване на САЩ потвърди, че операцията ще бъде подкрепена от значителни военни сили, включително над 100 самолета и около 15 000 военнослужещи.

В същото време американският президент определи преговорите с Иран като "много положителни“, което засили очакванията за възможна деескалация на напрежението в региона и допринесе за отслабване на опасенията за прекъсвания на доставките.

Допълнителен натиск върху цените оказа и решението на ОПЕК+ да увеличи производството през юни. Групата съобщи, че седем нейни членове ще повишат добива с общо 188 000 барела дневно, което е трето поредно месечно увеличение.

Въпреки това реалното предлагане на петрол остава ограничено заради прекъсванията на доставките през Ормузкия проток, които засягат износа на ключови производители като Саудитска Арабия, Ирак и Кувейт. Обединените арабски емирства, които обявиха намерението си да напуснат ОПЕК+, също изпитват затруднения в производството вследствие на конфликта.

Анализатори отбелязват, че дори при възстановяване на морските маршрути ще са необходими месеци, за да се нормализират напълно доставките. Поради това ефектът от увеличението на добива се разглежда по-скоро в средносрочен и дългосрочен план.

"Пазарът като цяло продължава да бъде силно подкрепен от продължаващите прекъсвания в доставките и геополитическата несигурност“, заяви анализаторът във Phillip Nova Приянка Сачдева.

"Освен ако не се постигне ясно и трайно решение, което да възстанови нормалните доставки през Ормузкия проток, цените на петрола вероятно ще останат високи, като рисковете продължават да са насочени към по-нататъшно поскъпване“, добави тя.