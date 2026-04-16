Обрат с цената на петрола преди съдбовните преговори САЩ - Иран

Цената на петрола остана почти без промяна в ранната търговия днес, като обърна по-ранния спад на фона на скептицизма, че мирните преговори между САЩ и Иран ще доведат до бързо прекратяване на конфликта и възстановяване на доставките през Ормузкия проток, предаде Ройтерс. С обявяването на блокада на иранските пристанища от страна на САЩ след провала на преговорите през уикенда прекъсванията в доставките могат да се задълбочат.

Цените

Фючърсите на суровия петрол тип Брент се повишиха с 9 цента до 95,02 долара за барел тази сутрин българско време.

Американският лек суров петрол поскъпна с 44 цента до 91,73 долара за барел.

И двата основни бенчмарка приключиха предходната сесия без съществена промяна, но се търгуваха в широк диапазон.

Войната между САЩ и Израел срещу Иран предизвика най-голямото прекъсване на глобалните доставки на петрол и газ в историята, след като Иран блокира трафика през Ормузкия проток – маршрут, през който обичайно преминават около 20 на сто от световните потоци на петрол и втечнен природен газ.

"Въпреки че има надежди за деескалация, много инвеститори остават скептични, като се има предвид, че преговорите между САЩ и Иран многократно са се проваляли, дори и след като изглеждаше, че се постига напредък“, заяви Тошитака Тазава, анализатор във Fujitomi Securities.

"Докато не бъде постигнато мирно споразумение и не бъде възстановена свободната навигация през пролива, се очаква цените на петрола да продължат да се колебаят между 80 и 100 долара“, добави той.

Анализатори от ING оценяват, че затварянето на протока е прекъснало доставките на около 13 милиона барела петрол дневно, като са отчетени частични пренасочвания по тръбопроводи и ограничен брой танкери, преминали през района.

"Физическият пазар става все по-напрегнат с всеки изминал ден, без да се възобнови преминаването на петрол през Ормузкия пролив“, посочват анализаторите.

Източник, близък до Техеран, заяви пред Ройтерс, че Иран може да обмисли да позволи свободно преминаване на кораби през оманската част на протока, ако бъде постигнато споразумение за предотвратяване на подновяване на конфликта след двуседмичното примирие, започнало на 8 април.

Американски и ирански представители обмислят възможност за нов кръг от преговори в Пакистан още през предстоящия уикенд. Началникът на пакистанската армия е пристигнал в Техеран в сряда в опит да посредничи за предотвратяване на ескалация.