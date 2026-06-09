Топлофикации поискаха по-сериозно поскъпване на парното

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) проведе открити заседания за обсъждане на новите цени на парното в периода 1 юли 2026 г. - 30 юни 2027 г., както и за обсъждане на новите цени на тока в периода 1 юли 2026 г. - 30 юни 2027 г. За топлинна енергия Комисията предлага среднопретеглено увеличение от 4,58 процента, а цената на електроенергията за бита е предложено да се повиши средно с 3 на сто от началото на следващия месец.

Цените на парното

В ценовите си заявления от 31 март т.г. дружествата поискаха средно увеличение в размер на 30,65 на сто. Председателят на КЕВР Пламен Младеновски обаче, посочи, че цените трябва да са достъпни за гражданите.

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За "Топлофикация София" се предвижда ръст на действащата цена с 5,50 на сто при поискано от дружеството увеличение от 29 процента. Изпълнителният директор Петър Петров каза по време на обсъждането, цитиран от БТА, че разходите за заплати и вноските в доклада на КЕВР са по-ниски от утвърдените към настоящия момент. Следва да се има предвид, че намирането на персонал в сектор топлоенергетика е трудно и трябва да е мотивирано с по-добри условия, които дружеството трябва да предостави, коментира той. Ние имаме поети ангажименти към нашите служители и бихме помолили да бъде преразгледана цената в тази част, допълни Петров.

За "ЕВН България Топлофикация" КЕВР предлага поскъпване с 3,70 на сто при поискано от дружеството увеличение от 12,69 на сто. Щерьо Радев, пълномощник на дружеството, отбеляза, че технологичните разходи са намалени много в доклада на регулатора. Ние разбираме, че трябва да се стремим към намаляване на загубите и инвестираме поетапно и е важно да се признае реалното състояние на мрежата и по-обективен размер на разходите, каза той.

Боян Паунов, директор на дирекция „Електроенергетика и топлоенергетика“ в КЕВР, посочи че почти всички дружества увеличават размера на технологичните разходи или ги запазват на същото нива, а това са разходи, които пряко влизат в цената на топлинната енергия. Ще разгледаме внимателно всички възражения, заяви той.

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Цената на тока

Предложението на КЕВР е поскъпването на електроенергията за абонатите на „Електрохолд Продажби“ ЕАД да е с 3,11 на сто, за тези на "ЕВН България Електроснабдяване“ EАД - с 3,24 процента, за „ЕНЕРГО-ПРО Продажби“ АД - с 2,38 на сто, за „ЕСП Златни Пясъци“ ООД - с 5,80 процента.

По време на обсъждането представителите на дружествата обявиха, че също имат възражения срещу тези цени, но ще представят писмените си становища по доклада на КЕВР.

Вчера, омбудсманът Велислава Делчева излезе със становище, че предложените цени на тока Цените за тока, считано от 1 юли 2026 г., са необосновано завишени.

Омбудсманът призовава КЕВР да извърши допълнителен анализ на разходите, които обосновават увеличението на цените за битовите потребители, както и да представи доказателства, че са използвани всички възможни резерви и инструменти за ограничаване на финансовата тежест върху домакинствата.

Докато Комисията заседаваше, пред сградата на КЕВР граждани протестираха срещу поскъпването на тока и на парното и топлата вода от 1 юли.