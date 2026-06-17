"Булгаргаз" поиска поскъпване на природния газ

"Булгаргаз“ предлага цена на природния газ за юли в размер на 37,70 евро за мегаватчас (MWh), без включени цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. Това става ясно от заявление на дружеството, внесено в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). Искането на "Булгаргаз" идва въпреки факта, че европейските фючърси на природния газ се понижиха значително след обявяването на споразумението между САШ и Иран.

По-висока цена с 5,84 на сто

Предлаганата цена е с 5,84 на сто по-висока спрямо утвърдената от КЕВР цена за юни, която е в размер на 35,62 евро за мегаватчас.

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Енергийният регулатор утвърди цената за юни да е в размер на 35,62 евро за мегаватчас. Това означава, че предлаганата сега от "Булгаргаз“ цена на природния газ е с 5,84 на сто по-висока в сравнение с предходния месец.

Предстои КЕВР да проведе открито обществено обсъждане на заявлението на "Булгаргаз", а след това да вземе окончателно решение за цената на природния газ през юли на закрито заседание.

Цената на природния газ, определяна от КЕВР, служи като основен ценови ориентир за топлофикационните дружества, газоразпределителните компании и индустриалните потребители в страната.

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