НОИ обяви размера на средния осигурителен доход

Размерът на средния осигурителен доход за страната за месец април 2026 г. е 1034,85 евро, а размерът на средномесечния осигурителен доход за страната за периода от 1 май 2025 г. до 30 април 2026 г. е 983,28 евро. Това обявиха от Националния осигурителен институт (НОИ). Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите пенсии през месец май 2026 г.

Месечна динамика

Справка на Expert.bg показва, че средния осигурителен доход за страната за месец март е 1024,31 евро, а размерът на средномесечния осигурителен доход за страната за периода от 1 април 2025 г. до 31 март 2026 г. е 976,96 евро.

Още: Ето колко е средната пенсия в България

Средният осигурителен доход за страната за месец февруари 2026 г. е бил 1005,28 евро,, а размерът на средномесечния осигурителен доход за страната за периода от 1 февруари 2025 г. до 31 януари 2026 г. е бил 967,45 евро.

Средният осигурителен доход за страната за месец януари 2026 г. пък е бил 1006,70 евро, а размерът на средномесечния осигурителен доход за страната за периода от 01.02.2025 г. до 31.01.2026 г. е бил 957,91 евро.

Обявиха новия размер на средния осигурителен доход