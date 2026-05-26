Ето колко е средната пенсия в България

Средният месечен размер на пенсията на един пенсионер за април (вкл. изплатената т. нар."великденска добавка”) е 549,51 евро, съобщиха от Националния осигурителен институт (НОИ). В сравнение със същия месец на 2025 г. средният размер е по-висок с 59,07 евро (12,0%). Броят на пенсионерите за април 2026 г. е 2 067 332, което е увеличение с 14 735 (0,7%) пенсионери в сравнение с април 2025 г.

Консолидиран бюджет на държавното обществено осигуряване (ДОО)

Общата сума на приходите по консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване към април 2026 г. възлиза на 2722,0 млн. евро. Съпоставени със същия период на предходната година, приходите нарастват с 363,2 млн. евро (15,4%).

Размерът на извършените разходи по консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване за първите четири месеца на 2026 г. е 4870,7 млн. евро. В сравнение със същия период на миналата година, разходите бележат увеличение с 435,9 млн. евро (9,8%).

В структурата на общите разходи най-голям дял заемат разходите за пенсии, които са в размер на 4352,2 млн. евро. Спрямо същия период на 2025 г. разходите за пенсии са с 415,7 млн. евро (10,6%) повече.

Разходите за изплащане на парични обезщетения и помощи по Кодекса за социално осигуряване към април т.г. са в размер на 484,2 млн. евро. Отчетените разходи са с 19,0 млн. евро (4,1%) повече спрямо същия период на 2025 г.

Нетният размер на трансферите по консолидирания бюджет на ДОО към април 2026 г. е 2160,9 млн. евро.

Учителски пенсионен фонд

Общата сума на приходите по бюджета на Учителския пенсионен фонд към април 2026 г. възлиза на 24 272,7 хил. евро. Съпоставени със същия период на миналата година, приходите нарастват с 5227,2 хил. евро.

Общо разходите по бюджета на Учителския пенсионен фонд към април 2026 г. са в размер на 22 562,6 хил. евро. Извършените разходи са с 3292,9 хил. евро повече в сравнение със същия период на 2025 г.

Фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите“

Общата сума на приходите по бюджета на фонда към април 2026 г. възлиза на 910,5 хил. евро. Постъпилите приходи са със 186,5 хил. евро повече в сравнение със същия период на 2025 г.

Общо разходите на фонда към април 2026 г. са в размер на 590,1 хил. евро. Извършените разходи са със 130,9 хил. евро повече в сравнение със същия период на 2025 г.