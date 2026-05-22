ОББ и Академия за устойчивост с нов курс “Устойчиво управление на водните ресурси в България”

ОББ и Академия за устойчивост с нов курс “Устойчиво управление на водните ресурси в България”
Снимка: ОББ

Обединена българска банка (ОББ), част от KBC Group в България, и Академия за устойчивост стартират нов обучителен курс на тема „Устойчивото управление на водните ресурси в България“. Основните теми, които са включени в него, са свързани с предизвикателствата пред водните ресурси в България, водният отпечатък и развитието на успешни ESG стратегии, европейската и националната регулаторна рамка, водните рискове за бизнеса,  възможностите за оптимизация и повторна употреба на вода, добрите практики и технологични решения.

Обучението включва 4 обучителни модула с писмено съдържание и дискусионни панели. То е насочено към спазване на нормативните изисквания и към повишаване на конкурентоспособността на компаниите чрез по-добро управление на ресурсите, оптимизация на разходите и внедряване на устойчиви решения. Лектори са утвърдени имена в тази област, както и представители на бизнеса с реален опит в ефективното и устойчиво използване на водните ресурси. Те ще покажат как все повече компании в България инвестират в системи за повторна употреба на вода, интелигентни водомери и дигитален мониторинг, модерни пречиствателни технологии, автоматизирани системи за напояване и устойчиви инфраструктурни решения.

„Устойчивото управление на водите вече не е въпрос на избор, а на конкурентоспособност. Чрез тази инициатива даваме на нашите партньори достъп до конкретни инструменти, които ще им позволят да намалят разходите си, да управляват по-добре риска от недостиг на ресурси и да бъдат подготвени за нарастващите регулаторни изисквания. Темата за водата е стратегическа за бъдещето – както за икономиката, така и за обществото. Компаниите, които започнат да действат днес, ще бъдат тези, които утре ще водят пазара. Нашата роля като финансова институция е да подкрепим този преход – като помогнем един нарастващ риск да се промени в устойчива възможност за растеж и иновации. Успехът за нас, като банка, е да видим как реалното управление на рисковете, свързани с водата, се превръща в устойчиво конкурентно предимство.“, сподели Дияна Димитрова-Каменова, номинирана за позицията изпълнителен директор „МСП Банкиране“ на ОББ.

Регистрацията на платформата и достъпът до курса на платформата Академия за устойчивост са напълно безплатни. Обучителните материали са публикувани в секция “Курсове”.

Курсът „Устойчиво управление на водните ресурси в България“ е част от мисията на Академия за устойчивост да подпомага развитието на по-устойчива и конкурентоспособна среда в България и други държави в Централна и Източна Европа.

Инициативата се реализира с подкрепата на Обединена българска банка като национален финансов партньор на Академията В нейната програмата влизат курсовете „Въведение в устойчивостта“,  „Устойчивост в ХоРеКа индустрията“ и „Устойчиво финансиране“.

Още от Компании

Дигиталната трансформация на ОББ беше представена на международна конференция

Дигиталната трансформация на ОББ беше представена на международна конференция

ОББ даде своите специални годишни награди за устойчивост

ОББ даде своите специални годишни награди за устойчивост

Кристоф Де Мил: Човешкият фактор, подкрепен от изкуствен интелект, става все по-важен

Кристоф Де Мил: Човешкият фактор, подкрепен от изкуствен интелект, става все по-важен

Помогнете на новините да достигнат до вас!

Радваме се, че си с нас тук и сега!

Посещавайки Expert.bg, ти подкрепяш свободата на словото.

Независимата журналистика има нужда от твоята помощ.

Всяко дарение ще бъде предназначено за неуморния екип на Expert.bg.

Банкова сметка

Име на получател: Уебграунд Груп АД

IBAN: BG16UBBS80021036497350

BIC: UBBSBGSF

Основание: Дарение за Expert.bg

Sportlive.bg

Валути

BNB Logo
  • EUR
    1
    1.955
  • USD
    1.1595
  • GBP
    0.86418
  • JPY
    184.53
виж всички

Най-четени новини

виж всички

Интересно от мрежата