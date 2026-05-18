Цената на петрола е невиждана от две седмици

Цената на петрола продължи да се повишава в началото на тазседмичната търговия, след като усилията за прекратяване на войната с Иран изглеждат блокирани, а ядрена електроцентрала в Обединените арабски емирства беше атакувана с дронове, предаде Ройтерс. Атаките с дронове срещу Обединените арабски емирства и Саудитска Арабия, както и изострената реторика между САЩ и Иран, засилиха опасенията от разширяване на конфликта.

Цените

Фючърсите на сорта Брент, който е референтен за Европа, поскъпнаха с 2,01 долара, или 1,84 на сто, до 111,27 долара за барел тази сутрин, след като по-рано достигнаха 112 долара за барел — най-високото равнище от 5 май.

Котировките на американския лек суров петрол достигнаха 107,75 долара за барел, което е ръст от 2,33 долара, или 2,21 на сто. По-рано котировките достигнаха 108,70 долара за барел — най-високото ниво от 30 април.

И двата основни сорта отчетоха поскъпване от над 7 на сто през миналата седмица на фона на отслабващите надежди за споразумение, което да прекрати нападенията и задържанията на кораби в стратегическия Ормузки проток.

Разговорите между президента на САЩ Доналд Тръмп и китайския президент Си Цзинпин миналата седмица приключиха без индикации, че Китай — най-големият вносител на петрол в света — ще съдейства за разрешаване на конфликта, предизвикан от американско-израелските удари срещу Иран.

Пазарният анализатор Тони Сикамор от IG заяви, че ударите с дронове представляват „ясно предупреждение“, че нови американски или израелски атаки срещу Иран могат да предизвикат допълнителни нападения срещу енергийна и критична инфраструктура в региона от страна на Иран или негови съюзници.

Властите в Обединените арабски емирства съобщиха, че разследват източника на атаката срещу атомната електроцентрала "Барака“, като подчертаха, че страната има пълното право да отговори на подобни „терористични атаки“.

Саудитска Арабия, която по данни на властите е прехванала три дрона, навлезли от иракското въздушно пространство, заяви, че ще предприеме необходимите оперативни мерки за защита на своя суверенитет и сигурност.

Според Axios Доналд Тръмп се очаква във вторник да проведе среща с висши съветници по националната сигурност, за да обсъди варианти за военни действия, свързани с Иран.

В развитие, което може допълнително да подкрепи цените на петрола, администрацията на Тръмп е позволила да изтече действието на санкционно изключение, което досега даваше възможност на държави, включително Индия, да купуват руски петрол, транспортиран по море.

Вандана Хари, основател на компанията за анализи на петролния пазар Vanda Insights, заяви, че опасенията от нови удари срещу Иран са засилили тревогите за доставките, а прекратяването на санкционното изключение за руския петрол е оказало допълнителен натиск върху пазара.