Обявиха новия размер на средния осигурителен доход

Обявиха новия размер на средния осигурителен доход
Снимка: БГНЕС

Размерът на средния осигурителен доход за страната за месец март е 1024,31 евро, а размерът на средномесечния осигурителен доход за страната за периода от 01.04.2025 г. до 31.03.2026 г. е 976,96 евро. Това обявиха от Националния осигурителен институт (НСИ). Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите пенсии през месец април 2026 г.

Месечна динамика на средния осигурителен доход

Справка на Actualno.com показва, че средния осигурителен доход за страната за месец февруари 2026 г. е бил 1005,28 евро,, а размерът на средномесечния осигурителен доход за страната за периода от 01.02.2025 г. до 31.01.2026 г. е бил 967,45 евро.

Още: Стана ясно кога изплащат пенсиите за май

Средният осигурителен доход за страната за месец януари 2026 г. е бил 1006,70 евро, а размерът на средномесечния осигурителен доход за страната за периода от 01.02.2025 г. до 31.01.2026 г. е бил 957,91 евро.

Средният осигурителен доход за страната за месец декември 2025 г. е бил 1999,08 лв. Средномесечният осигурителен доход за периода от 01.01.2025 г. до 31.12.2025 г. пък е бил точно 1854,22 лв.

Размерът на средния осигурителен доход за страната за месец ноември 2025 г. е бил 1933.57 лв., а размерът на средномесечния осигурителен доход за страната за периода от 1 декември 2024 г. до 30 ноември 2025 г. е бил 1835.11 лв.

Още: Голяма промяна с пенсиите на работещите пенсионери

Още от Труд и социална политика

Близо 300 млн. евро годишно ни струва стресът на работното място

Близо 300 млн. евро годишно ни струва стресът на работното място

НОИ обяви размера на средния осигурителен доход

НОИ обяви размера на средния осигурителен доход

Ясен е графикът за изплащане на пенсиите през април

Ясен е графикът за изплащане на пенсиите през април

Помогнете на новините да достигнат до вас!

Радваме се, че си с нас тук и сега!

Посещавайки Expert.bg, ти подкрепяш свободата на словото.

Независимата журналистика има нужда от твоята помощ.

Всяко дарение ще бъде предназначено за неуморния екип на Expert.bg.

Банкова сметка

Име на получател: Уебграунд Груп АД

IBAN: BG16UBBS80021036497350

BIC: UBBSBGSF

Основание: Дарение за Expert.bg

Sportlive.bg

Валути

BNB Logo
  • EUR
    1
    1.955
  • USD
    1.1738
  • GBP
    0.86803
  • JPY
    184.98
виж всички
Реклама

Най-четени новини

виж всички

Интересно от мрежата