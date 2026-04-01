Ясен е графикът за изплащане на пенсиите през април

Изплащането на пенсиите през април 2026 г. чрез пощенските станции ще започне на 7 април (вторник) и ще завърши на 20 април (понеделник), съобщиха от Националния осигурителен институт (НОИ). Преводите на сумите за априлските пенсии по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път, ще бъдат извършени на 7 април 2026 г. Заедно с пенсионните плащания за април 2026 г. НОИ ще изплати и приетите с Решение на Министерския съвет допълнителни суми към пенсиите (великденски добавки).

Великденските добавки

В изпълнение на взетото решение по 50 евро допълнително ще получат пенсионерите, на които пенсията или сборът от пенсиите, добавките и компенсациите към тях е до 390,63 евро включително, колкото е размерът на линията на бедност за тази година.

По 20 евро ще получат пенсионерите, на които пенсията или сборът от пенсиите, добавките и компенсациите към тях е от 390,64 евро до 620,20 евро включително, т.е. до размера на минималната работна заплата за настоящата година.

На 2 април на всички правоимащи лица ще бъдат изплатени паричните обезщетения за бременност и раждане, за отглеждане на дете до 2-годишна възраст и за осиновяване на дете до 5-годишна възраст за предходния месец март.

Датата за изплащане на обезщетенията за безработица през този месец е 15 април (сряда).

