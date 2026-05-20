Европейските газохранилища отбелязват антирекорди

Подземните газохранилища в Европа са отчели рекордно ниски нива по нагнетяване на газ между 12 до 14 май, достигайки най-ниските си нива досега в историята. Това съобщиха от руската държавна компания "Газпром". "Европейските подземни газохранилища поставят нови антирекорди по нагнетяване на газ“, се посочва още в публикацията на "Газпром".

"Най-ниските нива, регистрирани някога"

Компанията уточнява, че според Gas Infrastructure Europe, в продължение на три последователни дни – 12, 13 и 14 май – нетните обеми на инжектиране на газ в европейските подземни газови хранилища са достигнали най-ниските си нива, регистрирани някога за тези дни.

"Газпром“ подчерта, че хладното време в Европа, включително в Германия, Франция и Холандия, значително забавя темпа на запълване на газохранилищата.

На 25 април стана известно, че няколко европейски държави все още не са спрели да изтеглят газ от своите подземни газохранилища в средата на пролетта. Според "Газпром“, Полша, Белгия и България все още са изтегляли газ в началото на третото десетдневие на април тази година.

По-рано председателят на Управителния комитет на Газпром Алексей Милер заяви, че събитията в енергийните съоръжения в Близкия изток ще имат широки последици.

Целият газ, инжектиран в европейските газохранилища в подготовка за зимата, е бил изтеглен в средата на февруари. В момента добивът се извършва от резерви от предишни години.

