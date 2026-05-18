Истината за финансовото ти досие, която никой не ти казва

Има едно досие, което не стои в чекмеджето ти, не го носиш в портфейла си и рядко го виждаш с очите си. Но то може да реши дали ще получиш кредит за лични нужди или за жилище и дали банката ще ти се довери или ще затвори вратата още преди разговорът да е започнал. Това е твоята кредитна история.

Повечето хора се сещат за нея едва когато кандидатстват за заем. Тогава изведнъж се оказва, че закъсняла вноска отпреди години, забравена кредитна карта или поръчителство за близък човек могат да тежат повече от високата заплата днес.

Как се формира кредитната история?

Кредитната история се изгражда от начина, по който човек използва и обслужва своите задължения. Тя започва да се трупа още при първия усвоен кредит, независимо дали става дума за банков заем, потребителски кредит, кредитна карта или друг вид финансиране.

В България тази информация се съхранява в Централния кредитен регистър към БНБ, където се отразява поведението на кредитополучателите за период от 5 години назад. Всеки месец финансовите институции подават данни за активните кредити и начина, по който те се обслужват. Така за всеки отделен заем се отбелязва дали плащанията се извършват редовно, или има просрочия. Ако кредитът се изплаща навреме, статусът е „редовен“. При забавяне от един до три месеца кредитът попада в категория „под наблюдение“, при просрочие от три до шест месеца се отчита като „необслужван“, а при неплащане над шест месеца се класифицира като „загуба“.

Именно тази информация изгражда кредитната история на потребителя и показва на финансовите институции доколко той е коректен платец.

Защо доходът не е достатъчен?

При кандидатстване за нов заем банката или финансовата компания не гледа само колко печелиш. Тя гледа колко вече дължиш, дали си закъснявал, колко често търсиш финансиране, какъв е общият ти дългов товар и дали поведението ти изглежда стабилно.

Затова одобрение за кредит често зависи не от един-единствен документ, а от цялостната картина: доход, задължения, професионална стабилност, възраст, обезпечение и кредитна история.

Можеш ли да подобриш своята кредитна история?

Добрата новина е, че кредитната история не е окончателна присъда. Тя се подобрява постепенно, с последователност, а не с магически ход.

Първата стъпка е да разбереш какво реално пише в досието ти. Това е важно, защото много хора действат на сляпо: мислят, че проблемът е един кредит, а се оказва стара карта, неизчистено малко задължение или грешно отчетена информация.

Втората стъпка е да спреш новите щети. Нито една стратегия няма смисъл, ако междувременно трупаш нови просрочия. Дори малки закъснения по дребни суми могат да изглеждат зле, защото показват не толкова бедност, колкото липса на контрол.

Автоматични плащания, календар с падежи и буфер по сметката звучат скучно, но точно тези скучни навици изграждат доверие.

Третата стъпка е да намалиш задлъжнялостта. Кредиторите не гледат само дали плащаш, а и колко от дохода ти вече е „заключен“ в месечни вноски.

Ако имаш няколко активни задължения, започни с най-рисковите и най-скъпите. Понякога предсрочното погасяване на малък кредит подобрява общата картина повече, отколкото очакваш.

Когато историята вече е влошена

Темата кредит с лошо ЦКР е особено чувствителна, защото хората често я търсят в момент на спешност. Да, на пазара съществуват предложения за клиенти с влошена история, но те обикновено идват с по-висока цена, по-ниски лимити или по-строги условия.

Това не означава, че всяка такава оферта е лоша. Означава, че трябва да се чете внимателно: годишен процент на разходите, такси, наказателни лихви, срокове, обезпечения и последици при забавяне.

Финансовата репутация се гради бавно

Финансовото ти досие не разказва целия ти живот, но разказва важна част от него - как се държиш, когато имаш финансов ангажимент. Всеки месец без просрочие може да работи в твоя полза. Всяко намалено задължение е в твоя полза. Всяка проверена справка е крачка от хаоса към контрол.

Кредитната история не се подобрява с обещания, а с последователно и навременно обслужване на задълженията. Това изисква време, редовни плащания и по-добър контрол върху личните финанси. Когато кандидатстваш за нов кредит, най-силният аргумент пред финансовата институция няма да бъде обяснението защо имаш нужда от доверие, а реалната следа, която вече си оставил.