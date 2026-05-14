Британската икономика поднесе изненада

Британската икономика е нараснала с 0,6 на сто през първото тримесечие на 2026 г., което е най-бързият темп на растеж за последната година, сочат данни на британската Национална статистическа служба (ONS). Резултатът представлява ускорение спрямо ръста от 0,2 на сто през последното тримесечие на 2025 г. и съответства на прогнозите на икономистите. Данните надхвърлят очакванията на Bank of England за увеличение от 0,5 на сто.

Силен февруари

Растежът е бил подкрепен основно от силното представяне през февруари, когато икономиката е нараснала с 0,4 на сто, преди началото на конфликта в Иран. През март брутният вътрешен продукт (БВП) също е отбелязал увеличение от 0,3 на сто, подкрепен основно от сектора на услугите.

През първото тримесечие е отчетен растеж във всички основни сектори на икономиката. Потребителските разходи са се увеличили с 0,6 на сто, бизнес инвестициите – с 0,7 на сто, а държавните разходи за стоки и услуги – с 0,4 на сто. Нетният търговски баланс е оказал леко отрицателно влияние заради увеличаването на търговския дефицит.

Реалният БВП на глава от населението е нараснал с 0,6 на сто през първото тримесечие спрямо 0,1 на сто в края на 2025 г., което е най-бързото подобрение от 2022 г. насам.

 

Въпреки по-добрите икономически данни анализатори предупреждават, че перспективите пред британската икономика остават несигурни на фона на войната в Иран, високите цени на енергоизточниците и политическата нестабилност в страната.

Премиерът Киър Стармър е под натиск след слабите резултати на Лейбъристката партия на местните избори, а според британски медии около 100 депутати, включително министри, настояват за оттеглянето му. Икономисти и инвеститори предупреждават, че политическата несигурност може да се отрази негативно върху икономическите перспективи на страната и върху пазарите на държавен дълг.

