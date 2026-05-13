Индия с мерки за защита на националната валута

Индия увеличи митата върху вноса на злато и сребро, в опит да забави обезценяването на националната валута - рупията и намаляването на валутните си резерви на фона на войната в Близкия изток. Митата върху вноса на двата благородни метала се увеличават от 6 на сто до приблизително 15 на сто, според два указа, публикувани от индийското правителство вчера вечерта.

Призив на премиера

Преди дни премиерът Нарендра Моди призова сънародниците си да ограничат покупките на злато, което се търгува в световен мащаб в долари, за да се спре обезценяването на рупията и спада на валутните резерви. Индийската рупия поевтиня вчера за кратко до най-ниското си историческо ниво спрямо щатския долар от 95,73 рупии за 1 долар, преди да се възстанови.

Местната валута се обезцени с близо 5 на сто от първите американски и израелски въздушни удари срещу Иран на 28 февруари и регистрира един от най-лошите резултати сред азиатските валути.

Индия, която е третият по големина вносител на въглеводороди в света, е изправена пред сериозни затруднения с доставките на петрол и газ поради конфликта в Близкия изток. Постоянните проблеми с трафика през Ормузкия проток, през който преминават доставките на петролни и газови продукти за Индия, увеличават натиска върху цените на горивата, които Делхи досега категорично отказва да повиши.

Нарендра Моди призова индийците в неделя да намалят потреблението на бензин, като се обърнат повече към споделено пътуване с автомобили и използването на обществен транспорт.

Златото е особено ценено за сватби и религиозни тържества в Индия и заема второ място след въглеводородите във вноса на страната.