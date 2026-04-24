Гърция вече няма да е най-задлъжнялата страна в еврозоната

Гърция скоро няма да бъде най-задлъжнялата страна в еврозоната тъй като публичният ѝ дълг ще падне под този на Италия. Очаква се гръцкият дълг да намалее до около 137% от брутния вътрешен продукт тази година от 145,9% през 2025 г. до края на тази година, съобщиха два източника пред Ройтерс. Италия пък очаква дългът ѝ да достигне пик от 138,6% през 2026 г., което е с 1,5 процентни пункта повече от 137,1% от БВП през 2025 г., съгласно бюджетния план на Министерството на финансите, публикуван тази седмица.

Според източниците, пожелали анонимност, от края на тази година Гърция ще престане да бъде най-задлъжнялата страна в еврозоната.

Те казаха, че новата оценка за съотношението на дълга на Гърция ще бъде включена в многогодишния фискален план на страната, който ще бъде представен на Европейската комисия в края на този месец.

Дългът на Италия ще бъде приблизително стабилен на 138,5% през 2027 г., преди да намалее до 137,9% през 2028 г. и до 136,3% през следващата година, показва бюджетният ѝ план.

Гръцкият дълг се е свил с повече от 60 процента

Държавният дълг на Гърция - най-високият в еврозоната през последните две десетилетия - се е свил с повече от 60 процента до 145,9% от брутния вътрешен продукт миналата година от пика от 209,4% през 2020 г.

Италия намали дълга си само с около 17 процентни пункта през същия период.

Гърция, която се възстановява от десетгодишна финансова криза и три спасителни плана на обща стойност около 280 милиарда евро (327,10 милиарда долара), планира да изплати предсрочно заеми на стойност около 7 милиарда евро от първия си спасителен план по-късно през годината.

Премиерът Джорджия Мелони често казва, че дългът на Италия щеше да започне да пада по-рано и по-бързо, ако не беше негативното въздействие на финансираните от държавата строителни стимули, въведени при нейните предшественици Джузепе Конте и Марио Драги.