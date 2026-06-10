Нов завой в цената на петрола

Цената на петрола се повиши в сутрешната търговия, отдалечавайки се от достигнатото в предходната сесия седемседмично дъно, след като американските въоръжени сили нанесоха нови удари в Иран, а пазарни данни показаха пореден значителен спад на запасите от суров петрол в САЩ, предаде Ройтерс. Американските военни нанесоха удари по ирански цели, след като президентът Доналд Тръмп се закани Вашингтон да отговори на свалянето на американски ударен хеликоптер "Апачи“.

Цените

Фючърсите на сорта Брент се покачиха с 66 цента или 0,7 на сто до 92,11 долара за барел.

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Котировките на американския лек суров петрол нараснаха с 60 цента или 0,7 на сто до 88,80 долара за барел.

Старши пазарният анализатор във Phillip Nova Приянка Сачдева заяви, че последните атаки са върнали вниманието на търговците към рисковете от военен конфликт и възможни прекъсвания на доставките.

"Докато дипломатическите усилия продължават, последният военен обмен върна геополитическата рискова премия на петролния пазар“, посочи Сачдева.

Техеран заяви, че ще възобнови военните действия, ако Израел продължи атаките си срещу движението "Хизбула“ в Ливан. Според публикацията отказът на Израел да прекрати кампанията си срещу подкрепяната от Иран групировка затруднява усилията на Доналд Тръмп за удължаване на примирието и постигане на по-трайно споразумение.

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Стратези по суровините от ING посочват в публикувана в сряда бележка, че липсата на непосредствена перспектива за споразумение и продължаващото затягане на глобалния петролен пазар създават условия за по-нататъшно повишение на цените, особено ако смущенията продължат през третото тримесечие, когато търсенето на петрол традиционно е по-силно.

Същевременно Техеран продължава да ограничава голяма част от корабоплаването през Ормузкия проток, през който обичайно преминава около една пета от световните доставки на суров петрол и втечнен природен газ. Вашингтон от своя страна е наложил блокада на ирански пристанища.

Американският министър на енергетиката заяви във вторник, че корабният трафик в Персийския залив и износът на петрол през Ормузкия проток се увеличават въпреки продължаващите трудности в преговорите между Вашингтон и Техеран за прекратяване на продължаващия повече от три месеца конфликт.

Междувременно запасите от суров петрол в САЩ са намалели през миналата седмица за осма поредна седмица, съобщиха пазарни източници, цитиращи данни на Американския петролен институт, публикувани вчера. Намаление е отчетено и при запасите от бензин.

Според данните запасите от суров петрол са намалели с 9,12 милиона барела през седмицата до 5 юни, а запасите от бензин са се свили с 1,19 милиона барела.