ОББ представя своя местен Доклад към обществото за 2025 г.

Обединена българска банка (ОББ), част от KBC Group в България, представи публично поредното издание на местния си нефинансов доклад към обществото, в който банката представя резултатите от своята дейност в областта на устойчивото развитие за 2025 г. Документът отразява инициативите, партньорствата и инвестициите на групата и банката за устойчивото развитие през 2025 г, включително напредъка в намаляването на собствения ни въглероден отпечатък, усилията за подобряване на знанията и културата на служителите, сътрудничеството с университети, академични институции и училища, инициативите в областите на опазването на околната среда, финансовата грамотност, филантропията, доброволчеството, ангажирането на общността.

Част от акцентите в доклада показват, че през 2025 г. 92% от предоставеното финансиране в сектора на енергопроизводството от ОББ е насочено към проекти за възобновяема енергия в това число и финансиране на големи соларни паркове, вятърни паркове и системи за съхранение на енергия в батерии. Финансирането на фотоволтаични проекти за собствено потребление на МСП вече надхвърля 100 млн. евро, като през 2025 г. са финансирани 103 нови проекта на обща стойност 45 млн. евро. през 2025 г. финансирането на „зелени“ имоти възлиза на близо 300 млн. евро, от които 133 млн. евро са ипотечни кредити за енергийно ефективни жилища и др.

Специално място е в доклада е отделено стартираната през 2025 г. програма ВОДИМ, в която ОББ в партньорство с Mastercard, насочва ресурси за опазването на водата от извора до чешмата чрез реализацията на серия от дългосрочни проекти. В рамките на 2025 г. бяха изградени и възстановени общо три чешми и микровлажни зони в природен парк „Витоша“ със съдействието на „Българска фондация биоразнообразие“, както и бяха поставени диспенсъри за пречистване на питейната вода в пет столични училища с близо 4500 ученици, с помощта на които учениците едновременно получават безплатен достъп до чиста вода за пиене и намаляват значително използването на пластмасови бутилки в ежедневието. Данните от използването на диспенсърите показват, че само за 6 месеца са изпити 59 000 литра питейна вода, като по този начин са спестени над 118 000 пластмасови бутилки и над 1170 кг. пластмаса.

Читателите на доклада, който може да бъде изтеглен на сайта на банката тук, могат да се запознаят и с резултатите от дарителската програма „Избери, за да помогнеш“, прилагането на принципите на устойчивост и обучение на служители, подкрепа и споделяне на знания с бизнеса, чрез редица събития и инициативи, партньорство с училища, университети и организации за повишаване на финансовата грамотност и др.

Същевременно, като публично признание за последователната дейност и инвестиции в областта на устойчивото развитие, ОББ получи за четвърти пореден път наградата за „Най-добра ESG банка в България“ от банковите награди за изключителни постижения Еuromoney Awards for Excellence, които се организират от авторитетното британско списание Euromoney. За резултатите си през 2025 г. банката бе отличена и като „Най-добра дигитална банка в България“ и „Най-добра банка за корпоративно банкиране в България“.