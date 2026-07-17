ОББ с хеттрик от годишните награди за изключителни постижения Euromoney Awards for Excellence

Обединена българска банка (ОББ), част от KBC Group в България е големият победител от тазгодишното издание на банковите награди за изключителни постижения Еuromoney Awards for Excellence, които се организират от авторитетното британско списание Euromoney. Банката печели за четвърти пореден път наградата за „Най-добра ESG банка в България“, а отличието за „Най-добра дигитална банка в България“ е второ в колекцията на ОББ. През тази година банката печели за първи път и наградата „Най-добра банка за корпоративно банкиране в България“. Своеобразният хеттрик от награди показват в пълна степен комплексния характер на дейността на ОББ и стремежа на една от водещите финансови институции в страната да бъде първа във всички направления от своята дейност.

„Горд съм, че усилията ни да допринесем за устойчивото развитие на българската икономика и общество получават поредната международна оценка и за поредна година печелим наградата за най-добра ESG банка в България. Удовлетворението е още по-голямо, защото към нея добавяме и за втори път наградата за най-добра дигитална банка. Признанието за най-добра банка за корпоративно банкиране е първото, което печелим, и валидира лидерската роля на ОББ за развитието на корпоративния сектор и икономиката на страната. Наградите на Euromoney са поредното впечатляващо постижение за нашия Екип Синьо в България и подчертава неговата посветеност, отдаденост и амбиции да предлага най-доброто и да заслужва ежедневно доверието на нашите клиенти и обществото. Това е признание за упоритата работа и всеотдайността на всички мои колеги в ОББ, с благодарност за доверието на нашите клиенти и партньори.“, споделя Кристоф Де Мил, кънтри мениджър на KBC Group в България и главен изпълнителен директор на ОББ.

В основата на оценката на Euromoney за наградата за най-добра банка за корпоративно банкиране са фактите, че през 2025 г. корпоративното банкиране на ОББ отбеляза най-високия ръст при бизнес кредитите в България, както в абсолютно, така и в процентно изражение. Това представлява пазарен дял от 19,6% при бизнес кредитите към края на 2025 г. През годината банката отбеляза 15% ръст в портфейла си от отпуснати кредити, генерирайки 1,7 млрд. евро нови такива. През 2025 г. ОББ постигна най-високия си NPS (net promoter score) от 51 и удовлетвореност на клиентите от 81%, измерени от независимата изследователска компания IPSOS сред корпоративните клиенти на ОББ и на българския пазар като цяло.

В областта на устойчивото развитие през 2025 г. ОББ финансира чрез „Инвестиционен кредит при преференциални условия за изграждане на фотоволтаични инсталации за собствени нужди на МСП“ 326 проекта на стойност над 100 млн. евро – от които 103 нови проекта, финансирани с 45 млн. евро през 2025 г. Чрез „Финансиране на проекти за възобновяема енергия“ общо за 2025 г. новите обеми на финансирането на този тип проекти достигнаха 346,5 млн. евро. Чрез „Ипотечен кредит за енергийно ефективни жилища“ 2025 г. финансирането на „зелени“ имоти възлиза на 289,8 млн. евро, от които 132,7 млн. евро - ипотечни кредити за енергийно ефективни жилища.

В областта на дигитализацията част от впечатляващите числа, които стоят зад наградата, са постигането на над 1 милион клиенти на мобилното приложение ОББ Мобайл с приблизително 500 000 ежедневни потребители. Дигиталният асистент Кейт се превърна в неоценим помощник в кампанията по приемането на еврото в страната. Според дигитално проучване на Finalta, дъщерно дружество на McKinsey направено в края на 2025 г. ОББ е дигитален лидер на българския пазар. Докладът посочва, че ОББ има 62% използване на мобилни устройства от активните клиенти в сравнение със средния резултат за местния пазар от 49%. 46% е приносът на дигиталните канали продажбите при пазарен среден показател от 32%. Привлечените клиенти по дигитален път представляват 48% спрямо средния пазарен показател за страната от 25%.

Euromoney Awards for Excellence са едни от най-престижните награди, които се присъждат в банковия и финансовия сектор повече от 30 години. Техен организатор е специализираното британско списание Euromoney. Целта на наградите е да отличи и отдаде заслуженото признание на банките и банкерите, които налагат стандартите, пионери са в различни области на банковото дело и показват впечатляващи постижения в своята дейност. Наградите са еталон за банковата индустрия в световен мащаб. През последните четири години ОББ печели неизменно наградата за „Най-добра ESG банка в България“, два пъти приза за „Най-добра дигитална банка в България“ и по веднъж - за „Най-добра банка в България“ и „Най-добра банка за корпоративно банкиране в България“.