Кредитната агенция БАКР промени перспективата на tbi bank на позитивна и повиши рейтинга по националната скала на А+

Кредитната агенция БАКР промени перспективата на tbi bank на позитивна и повиши рейтинга по националната скала на А+
Снимка: TBI Bank

tbi – challenger банката на Югоизточна Европа с основни пазари на дейност България, Румъния и Гърция, получи нов рейтинг на финансова сила от Българската агенция за кредитен рейтинг (БАКР), който гласи:

  • Потвърждава Дългосрочен рейтинг на финансова сила: BBB-, променяйки перспективата по него от „стабилна“ на „положителна“ и потвърждава краткосрочен рейтинг A-3.
  • Повишава от А (BG) на A+ (BG) Дългосрочния рейтинг по национална скала, запазвайки „стабилна“ перспективата по него и потвърждава краткосрочен рейтинг по национална скала A-1 (BG).

С новите рейтингови нива БАКР изтъква запазеното от банката в периода на годишен преглед стабилно финансово състояние при продължен устойчив растеж, както и поддържаното стабилно качество на кредитния портфейл и много високо такова на инвестиционните активи, при осигурени добри нива на ликвидност и капиталова адекватност.

Рейтинговата агенция подчертава още положителния ефект от придобиването на банката от Advent International – американския инвеститор с глобален опит и доказана експертност в развитието на финансови институции. tbi bank запазва позиция на „една от водещите в технологично и иновативно отношение банки“, посочват още от БАКР.

Още от Компании

ОББ с хеттрик от годишните награди за изключителни постижения Euromoney Awards for Excellence

ОББ с хеттрик от годишните награди за изключителни постижения Euromoney Awards for Excellence

Плановете на ОББ влизат в програмата „Покани приятел в ОББ и спечели“

Плановете на ОББ влизат в програмата „Покани приятел в ОББ и спечели“

ДЗИ отбеляза своята 80-годишнина с посланието „Обичаш го. Застраховай го.“

ДЗИ отбеляза своята 80-годишнина с посланието „Обичаш го. Застраховай го.“

Помогнете на новините да достигнат до вас!

Радваме се, че си с нас тук и сега!

Посещавайки Expert.bg, ти подкрепяш свободата на словото.

Независимата журналистика има нужда от твоята помощ.

Всяко дарение ще бъде предназначено за неуморния екип на Expert.bg.

Банкова сметка

Име на получател: Уебграунд Груп АД

IBAN: BG16UBBS80021036497350

BIC: UBBSBGSF

Основание: Дарение за Expert.bg

Sportlive.bg

Валути

BNB Logo
  • EUR
    1
    1.955
  • USD
    1.1435
  • GBP
    0.85098
  • JPY
    185.65
виж всички

Най-четени новини

виж всички

Интересно от мрежата