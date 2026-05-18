Заплахата от високи лихви се завръща

Разпродажбите на държавни облигации по света се задълбочиха в понеделник на фона на нарастващи опасения, че войната в Близкия изток и поскъпването на петрола ще засилят инфлационния натиск и ще доведат до нови увеличения на лихвите от водещите централни банки, предаде Ройтерс. Доходността по 10-годишните американски държавни облигации достигна най-високото си равнище от февруари 2025 г. — 4,631 на сто, след повишение с над 20 базисни пункта през миналата седмица. Доходността по 30-годишните американски облигации нарасна до 5,159 на сто — най-високо ниво за последната година.

Пазарите реагираха на новото поскъпване на петрола, след като цената на сорта Брент достигна около 111 долара за барел на фона на опасенията от ескалация на конфликта около Иран и атака с дрон срещу атомна електроцентрала в Обединените арабски емирства.

По-високи лихви за по-дълъг период?

Инвеститорите все повече залагат, че водещите централни банки ще бъдат принудени да поддържат по-високи лихви за по-дълъг период. Пазарите вече оценяват вероятността Федералният резерв да повиши лихвите до декември на над 50 на сто, според данни на инструмента CME FedWatch.

Очакванията са Европейската централна банка да пристъпи към повишение на лихвите още следващия месец, а Bank of England да увеличи лихвите два пъти до края на годината.

Главният инвестиционен стратег на Saxo Чару Чанана заяви, че сценарият „по-високи лихви за по-дълго време“ отново се връща на пазарите, дори ако нови увеличения засега не са основният сценарий.

Натиск върху облигационните пазари оказаха и очакванията Япония да емитира нов дълг за финансиране на допълнителен бюджет с цел ограничаване на икономическите последици от войната. Доходността по 30-годишните японски държавни облигации достигна рекордните 4,2 на сто.

Допълнително безпокойство сред инвеститорите предизвикаха и публикуваните през миналата седмица по-високи от очакваното данни за инфлацията в САЩ, Китай, Германия и Япония.

Президентът на Европейската централна банка Кристин Лагард коментира днес пред журналисти на въпрос дали е обезпокоена от разпродажбите на облигации по света: "Винаги се тревожа, това ми е работата“.