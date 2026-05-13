Новина за Ормузкия проток обърна тренда на петролните цени

Новина за Ормузкия проток обърна тренда на петролните цени
Снимка: iStock

Цената на петрола се понижи днес след тридневна възходяща тенденция, докато инвеститорите изчакват развитието на нестабилното примирие в Близкия изток и се подготвят за важната среща на върха в Китай между президента на САЩ Доналд Тръмп и китайския лидер Си Цзинпин, предаде Ройтерс. Междувременно стана ясно, че Ирак и Пакистан са постигнали отделни споразумения с Иран за осигуряване на доставки на петрол и втечнен природен газ (LNG) през Ормузкия проток.

Цените

Фючърсите на суровия петрол тип Брент се понижиха с 1,22 долара или 1,1 на сто до 106,55 долара за барел.

Още: Пълен обрат с цената на петрола

Котировките на американския суров петрол West Texas Intermediate се понижиха с 1,16 долара или 1,1 на сто до 101,02 долара.

Ройтерс съобщи, че според информации Ирак е осигурил безопасно преминаване за два петролни танкера, докато Пакистан е организирал доставки на втечнен природен газ от Катар по одобрени от Иран маршрути.

Твърди се, че Иран преминава от блокиране на Ормузкия проток към контролиране на достъпа, като и други страни сега започват да проучват подобни сделки.

Още: Кораб на Maersk премина Ормузкия проток под ескорт на САЩ

И двата референтни сорта като цяло се задържат над прага от 100 долара за барел от началото на войната в Иран в края на февруари и практическото затваряне на Ормузкия проток, през който преди конфликта преминаваха близо 20 процента от петрола за световния пазар.

 

Още от Енергетика

Петролните пазари са в очакване на новини от Китай

Петролните пазари са в очакване на новини от Китай

Природният газ поевтинява от юни?

Природният газ поевтинява от юни?

Цената на петрола потвърди новата посока

Цената на петрола потвърди новата посока

Помогнете на новините да достигнат до вас!

Радваме се, че си с нас тук и сега!

Посещавайки Expert.bg, ти подкрепяш свободата на словото.

Независимата журналистика има нужда от твоята помощ.

Всяко дарение ще бъде предназначено за неуморния екип на Expert.bg.

Банкова сметка

Име на получател: Уебграунд Груп АД

IBAN: BG16UBBS80021036497350

BIC: UBBSBGSF

Основание: Дарение за Expert.bg

Sportlive.bg

Валути

BNB Logo
  • EUR
    1
    1.955
  • USD
    1.1702
  • GBP
    0.86618
  • JPY
    184.83
виж всички
Реклама

Най-четени новини

виж всички

Интересно от мрежата