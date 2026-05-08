Карти на ОББ участваха в тестовете на Mastercard за трансакции с изкуствен интелект

Успешни тестове за осъществяване на картови трансакции от агент изкуствен интелект бяха направени от картовия оператор Mastercard. Те бяха осъществени в контролирана работна среда, за да може да се изпита сигурността на процеса. Карти, издадени от Обединена българска банка (ОББ), част от KBC Group в България, бяха част от проекта, който има за цел да развие възможностите на изкуствения интелект за това да прави покупки от името на потребителя.

„За нас като банка е от изключително значение да развиваме дигиталните канали и услуги, с които да бъдем максимално полезни за нашите клиенти. Изкуственият интелект е вече тук и неговите възможности и проникване ще нарастват постоянно. Затова за ОББ е от изключително значение този процес да се осъществява разумно, контролирано, при максимална защита на личните данни и средствата на хората. Ние работим по всички направления, свързани с развитието на изкуствения интелект и дигитализацията, но основното ни правило е на първо място да минимизираме и да управляваме потенциалния риск от тяхното използване“, споделя Кристоф Де Мил, главен изпълнителен директор на ОББ.

Агентната търговия е една от посоките, в които се очаква агентите, базирани на изкуствен интелект, да се използват все по-активно от потребителите, за да ги улеснят при взаимодействието им с дигитални услуги и онлайн търговия. Направените от Mastercard тестови трансакции показват на практика как ИИ агенти могат да извършват покупки от тяхно име, като благодарение на използваните технологични решения и платформи трансакциите са обезпечени с необходимото ниво на сигурност, базирани на съгласието на потребителя и са постоянно проследими.

За ОББ дигитализацията е ключов приоритет, като само в рамките на един месец банката предостави редица подобрения и нови услуги в своето приложение ОББ Мобайл, сред които възможност за следене на въглеродния отпечатък на осчетоводените картови покупки, категоризация на покупките, увеличен брой общини, в които може да се плащат местни данъци и такси и др.

През 2026 г. ОББ ще продължи да развива, внедрява нови и надгражда съществуващите дигитални услуги в своето мобилно приложение ОББ Мобайл, което има над 1 милион активни потребители. Целта на банката, която е носител на престижните награди „Най-добра иновативна банка“ и „Най-добра дигитална банка за клиентите в България за 2025 г.“ на авторитетното международно издание Global Finance, e да подобрява постоянно клиентското преживяване, да предоставя все повече продукти и услуги, свързани с поведението на клиентите по желан и полезен начин.