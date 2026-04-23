ОББ пусна нова версия на ОББ Мобайл с нови функционалности и разширено покритие на съществуващи услуги

ОББ пусна нова версия на ОББ Мобайл с нови функционалности и разширено покритие на съществуващи услуги
Снимка: ОББ

Обединена българска банка (ОББ), част от KBC Group в България, пусна нова версия на мобилното си приложение ОББ Мобайл, която надгражда съществуващи дигитални услуги и добавя нови функционалности за по-добра информираност и управление на личните финанси. Новата версия ОББ Мобайл 6.4 вече е налична за изтегляне от Google Play, App Store и AppGallery.

ОББ добави и редица нови общини, към които потребителите могат да заплатят своите местни данъци и такси изцяло дигитално през ОББ Мобайл. Сред тях са Велико Търново, Враца, Кюстендил, Казанлък, Хасково, Горна Оряховица, Петрич и други. Общият брой на общините, към които могат да се проверяват и плащат местни данъци и такси през ОББ Мобайл, е 34. Клиентите на банката, които са се възползвали от тази услуга, вече могат да намерят справка за направените от тях плащания през ОББ Мобайл и ОББ Онлайн за 5 години назад и да свалят съответния платежен документ.

Новата версия на мобилното банкиране предлага още подобрения. Потребителите вече могат да намерят категоризация на картовите трансакции, която им дава възможност да разграничат плащанията си в ясни и логични категории като „Супермаркети“, „Забавления“, „Здраве и красота“, „Шопинг“, „Автоуслуги“, „Хотели и почивка“ и др. Мобилното приложение автоматично категоризира всички трансакции, направени с дебитни и кредитни карти, издадени от ОББ.

През 2026 г. ОББ ще продължи да развива, внедрява нови и надгражда съществуващите дигитални услуги в своето мобилно приложение, което има над 1 милион активни потребители. Целта на банката, която е носител на престижните награди „Най-добра иновативна банка“ и „Най-добра дигитална банка за клиентите в България за 2025 г.“ на авторитетното международно издание Global Finance, e да подобрява постоянно клиентското преживяване, да предоставя все повече продукти и услуги, свързани с поведението на клиентите по желан и полезен начин.

tbi bank обяви Армен Матевосян за директор „Данни, AI и монетизация“

tbi bank обяви Армен Матевосян за директор „Данни, AI и монетизация“

Над 101 000 евро получиха проектите в 16-ото издание на дарителската програма „Избери, за да помогнеш“ на ОББ

Над 101 000 евро получиха проектите в 16-ото издание на дарителската програма „Избери, за да помогнеш“ на ОББ

ОББ е лидер по потребителско доверие в проучване на „RATE | Банковите лидери“

ОББ е лидер по потребителско доверие в проучване на „RATE | Банковите лидери“

