Изненада с цената на петрола след удължаването на примирието в Иран

Цената на петрола остана почти без промяна по време на азиатската търговия днес. Инвеститорите анализират перспективите пред мирните преговори между САЩ и Иран след удължаването на двуседмично примирие от страна на Вашингтон, предаде Ройтерс. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че ще удължи за неопределено време примирието с Иран, часове преди изтичането му, за да позволи преговорите с Иран да продължат.

Цените

Фючърсите на суровия петрол сорт Брент, който е референтен за европейския пазар, се повишиха с 3 цента или 0,02 на сто до 98,51 долара за барел.

Американският лек суров петрол се котира за 89,53 долара за барел или с понижение от 0,14 на сто.

Засега не стана известно дали Иран или Израел ще се съгласят да удължат примирието, чието начало беше дадено преди две седмици.

"Тъй като изходът от преговорите все още не е ясен и Ормузкият проток е затворен, пазарът няма ясна посока“, коментира Хироюки Кикукава, главен стратег в Nissan Securities Investment.

"Освен ако боевете не бъдат възобновени, засега цените вероятно ще останат близо до сегашните нива“, допълни Кикукава.

Тръмп също така заяви, че Военноморските сили на САЩ ще продължат блокадата на иранските пристанища, което иранските лидери определиха като акт на агресия.

От страна на най-висшите ирански лидери не последва незабавен коментар относно удължаването на примирието от страна на Тръмп. Иранската агенция "Тасним“ обяви, че Иран не е поискал удължаването и препотвърди позицията си, че ще пробие американската блокада със сила.

На този фон корабният трафик в Ормузкия проток, през който обичайно преминават около 20 процента от световните доставки на петрол и втечнен природен газ, остава като цяло блокиран, според данните на платформи за проследяване на корабоплаването.

