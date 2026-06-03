Защо напрежението в Близкия изток засилва икономическите рискове за България?

Ескалацията на геополитическото напрежение в Близкия изток вече оказва значително икономическо въздействие върху Европа. Това се посочва в анализ на глобалния кредитен застраховател Кофас. А сред страните от Централна и Източна Европа България се откроява като една от най-изложените на рискове, свързани с енергията, тъй като съчетава висока енергийна интензивност на БВП – което означава, че се изисква значително повече енергия за генериране на икономически резултат – със силна зависимост от вносни енергийни източници.

Освен това България показва почти пълна зависимост от вноса на природен газ, което допълнително засилва чувствителността ѝ към външни прекъсвания на доставките и повишения на цените. В резултат на това всяко продължително повишение на цените на горивата вероятно ще има непропорционално силно въздействие върху бизнеса и домакинствата.

"За българските компании това се изразява в нарастващи оперативни разходи, свиване на маржовете и намалена конкурентоспособност, особено в енергоемките отрасли. Очаква се въздействието да се отрази и върху потребителските цени, което потенциално може да забави вътрешното търсене и икономическия растеж“, допълва Пламен Димитров, управител на Coface България.

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Нови рискове за Централна и Източна Европа

По време на регионален уебинар на Coface експерти анализираха как растящите цени на горивата и несигурността в доставките променят перспективите за Централна и Източна Европа, увеличавайки инфлационния натиск, забавяйки растежа и създавайки нови рискове за бизнеса.

Конфликтът в Близкия изток привлича отново вниманието към критични енергийни коридори като Ормузкия проток, през който преминава значителна част от световните доставки на петрол, газ и други суровини. Всяко прекъсване или възприемано рискове от затваряне може да предизвика бързо покачване на цените и нестабилност на световните пазари, отчетоха експертите.

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В същото време Европа навлиза в този период с по-слаби газови резерви в сравнение с предишни години, което намалява способността ѝ да поема нови шокове в доставките. Тази комбинация създава среда с висок риск, в която дори ограничена геополитическа ескалация може да окаже значително влияние върху цените на горивата и наличността на енергия.