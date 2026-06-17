Инфлацията в България остава най-висока в еврозоната

България е отчела годишна инфлация от 6,3 на сто през май 2026 г., измерена чрез хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ), показват ревизирани данни на европейската статистическа агенция Евростат, публикувани днес. Това е най-високото равнище на инфлацията в страната от септември 2023 година и най-високо ниво в еврозоната, а в Европейския съюз България е на второ място , като по-висока инфлация отчита единствено Румъния - 9,7 на сто.

През април годишната инфлация у нас беше 6 на сто по данни на Евростат.

На месечна основа потребителските цени в България са се повишили с 0,3 на сто през май.

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Данните съответстват на предварителната оценка на Евростат, публикувана по-рано този месец.

Инфлацията в ЕС и еврозоната

В еврозоната годишната инфлация през май е достигнала 3,2 на сто, което е най-високото равнище от септември 2023 година. През април инфлацията в страните от валутния съюз беше 3 на сто, а през май 2025 година - 1,9 на сто. На месечна база потребителските цени в еврозоната са се повишили с 0,1 на сто.

За целия Европейски съюз годишната инфлация през май е достигнала 3,3 на сто спрямо 3,2 на сто през април. Година по-рано показателят е бил 2,2 на сто.

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Спрямо април годишната инфлация е намаляла в единадесет държави членки и се е повишила в шестнадесет.

Най-голям принос за инфлацията в еврозоната през май има секторът на услугите, който е добавил 1,61 процентни пункта към общия показател. Следват енергията с 0,98 процентни пункта, храните, алкохолът и тютюневите изделия с 0,36 процентни пункта и неенергийните промишлени стоки с 0,23 процентни пункта.