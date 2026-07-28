ОББ е основен партньор на осмото издание на Dare2Scale

Тазгодишната селекция включва 10 компании и една неправителствена организация

Обединена българска банка (ОББ), част от KBC Group в България, е партньор на осмото издание на Dare2Scale - програмата на Endeavor за стартъпи в напреднал етап на развитие. В тазгодишното издание на проекта са включени 10 компании и една неправителствена организация, които отразяват някои от най-ясно изразените тенденции в българското предприемачество днес.

Участието на ОББ като партньор на проекта има за цел да насърчи общността на стартиращите и разрастващите се компании в страната. За банката е от изключително значение да бъде ангажирана с откриването и развитието на компании с голям потенциал в цяла България и на Западните Балкани и да подкрепя растежа им на всеки етап.

Профилът на включените в програмата компании в пълна степен отговаря и на позицията на ОББ като водеща финансова институция в страната в областта на иновациите, дигитализацията и ефективно и разумно използване на изкуствен интелект, тъй като повече от половината от тях развиват продукти и услуги, в които изкуственият интелект играе ключова роля. Приложенията му обхващат области като полупроводници, финанси, човешки ресурси, корабоплаване и търговия, което показва как AI все по-осезаемо се превръща в двигател на иновациите и в традиционни индустрии и бизнес процеси.

За ОББ е от изключително значение, че сред тазгодишните участници са още семейни бизнеси с утвърдено присъствие на пазара, както и компании от София, Варна и Бургас - още един знак, че предприемаческата екосистема в България става все по-разнообразна и се развива все по-активно извън столицата. Банката традиционно подкрепя семейния бизнес с програми като NextGen Academy, които имат за цел да подготвят следващите поколения за прехода в управлението на семейния бизнес. Наред с това за ОББ е важно икономиката на страната да се развива хомогенно и да стимулира икономическата активност във всички региони на страната.

Същинската част на Dare2Scale ще стартира през септември и ще завърши през декември с Demo Day. Началото ще бъде поставено с откриващо събитие, което ще събере всички участници от четирите държави в тазгодишната селекция. След него предприемачите ще преминат през поредица от практически уъркшопи, менторски сесии и срещи с успешни основатели, инвеститори и бизнес лидери от България и чужбина. Партньорството с ОББ ще донесе допълнително качество и специализирана експертиза в оценката на кандидатите, журирането на проектите, както и в менторските програми на Dare2Scale 2026.

Участници в Dare2Scale 2026:

Black Sea Catch (Черноморски улов) - развива премиум продукти от черноморски улов, проследими от рибаря до крайния продукт, в партньорство с местни рибари и с фокус върху устойчивия риболов.

JOBee - разработва AI платформа за подбор на персонал, която автоматизира процесите по рекрутмънт и значително намалява времето и разходите за наемане.

LabThread - разработва платформа за управление на лабораторни процеси, използвана от водещи научни и медицински институции, включително Oxford University и Mayo Clinic.

Neuromorphica - разработва специализирани AI чипове, които значително намаляват енергийното потребление при високопроизводителни изчисления и намират приложение в отбраната и високотехнологичната индустрия.

Newma - разработва Web3 инвестиционна платформа, която свързва традиционните финанси и дигиталните активи чрез регулирани инвестиционни решения.

Nextribe - разработва модулни еко селища, които превръщат неизползвани терени в устойчиви туристически дестинации.

nFuse AI - разработва AI агенти, които автоматизират комуникацията между глобални производители и независими търговски обекти.

Orchestr - разработва платформа за AI-управлявани международни разплащания, която обединява множество платежни доставчици чрез една интеграция.

SeAI (Варна) - разработва AI платформа за управление на плавателни съдове, която оптимизира корабните операции чрез интелигентен анализ на данни и автоматизация.

Vistamar (Бургас) - специализира дейността си в продажбата и сертифицираното сервизно обслужване на морско спасително и противопожарно оборудване.

ARC Academy (НПО) - подготвя следващото поколение професионалисти за гейминг индустрията, анимацията и дигиталните изкуства чрез практически обучения, работа по реални проекти и менторство.

Dare2Scale ще стартира през септември и ще завърши през декември с Demo Day. Началото ще бъде поставено с откриващо събитие, което ще събере всички участници от четирите държави в тазгодишната кохорта. След него предприемачите ще преминат през поредица от практически уъркшопи, менторски сесии и срещи с успешни основатели, инвеститори и бизнес лидери от България и чужбина.

Партньори на Dare2Scale 2026 са още Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП), Фондация "Америка за България" и Фонд мениджър на финансовите инструменти в България (ФМФИБ).